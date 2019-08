बालाजी की मूर्ति खण्डित करने वाले को दबोचा

लवाण. कस्बे स्थित नसियां बालाजी मंदिर में मूर्ति को खण्डित करने वाले आरोपी को ग्रामीणों दबोच पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बालाजी की मर्ति को खण्डित व चौला उताकर ले लाने वाले के खिलाफ कार्रवाई व गिरोह का खुलासा करने के लिए प्रदर्शन कर नारे भी लगाए।

Arrested the person who disbanded the balaji Murti



पुजारी पप्पूलाल शर्मा ने बताया कि वह शनिवार को सुबह करीब पांच बजे पूजा के लिए मंदिर पहुंचा तो चैनल गेट के अन्दर से कुंदी लगी मिली।आवाज देने पर भी गेट को नहीं खोला। पुजारी की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। बाद में पुलिस को बुलाकर गेट को खोला तो अन्दर मुसलाई निवासी मुकेश सैनी बालाजी के चौले को उतार कर अन्दर ही आराम कर रहा था पुलिस ने आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की।



पहले भी उतारा था बालाजी का चौला



इसी मन्दिर पर सात दिन पहले भी बालाजी का चौला उतारा था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। ग्रामीण कैलाश गुर्जर, ओमप्रकाश शर्मा, धनपाल सैनी और मन्दिर कमेटी के अध्यक्ष शम्भूदयाल सैनी ने बताया कि सात दिन पहले भी मूर्ति को खण्डित करके चौले को उतारा गया था। करीब सात-आठ साल पहले कस्बे के जागेश्वर महादेव मन्दिर में भी शिवलिंग को काटकर ले गए थे। अन्य मन्दिरों से भी झालर और वाद्य यन्त्रों की भी चोरी हुई थी।

ग्रामीणों ने बताया कि मूर्ति खण्डित व चौला उतारने वाला मोटरसाइकिल सुधारने का भी काम करता है। थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरोपी के पास मिली थैली में बालाजी का चौला व प्रसादी मिली है। पूछताछ जारी है।

बाल अपचारी निरुद्ध



दौसा. राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्कूल में आयोजित की जा रही 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा में एक छात्र के स्थान पर दूसरे को परीक्षा देते हुए पकड़ा है। कोतवाली थाने के एएसआई सोवरनसिंह ने बताया कि दसवीं कक्षा की गणित विषय की सप्लीमेंट्री परीक्षा में एक छात्र के स्थान पर दूसरा परीक्षा दे रहा था। ऐसे में बाल अपचारी को निरुद्ध कर बाल सम्पेश्रण ग्रह भेजा गया है। (ग्रामीण)