पूर्व मंत्री का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर परिचितों से मांगे रुपए

Ask for money by creating fake Facebook account of former minister: अनाधिकृत फेसबुक अकाउंट बनाकर किसी जालसाज ने उनके परिचितों एवं समर्थकों को संदेश भेजकर आर्थिक मदद भेजने की गुजारिश की

बांदीकुई. पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री शैलेन्द्र जोशी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर परिचितों से सहायता के नाम पर राशि मांगे जाने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी राजेन्द्रकुमार मीणा ने बताया कि पूर्व मंत्री ने शिकायत देकर बताया है कि गत 2 फरवरी को उनके नाम व छायाचित्र से अनाधिकृत फेसबुक अकाउंट बनाकर किसी जालसाज ने उनके परिचितों एवं समर्थकों को संदेश भेजकर आर्थिक मदद भेजने की गुजारिश की है। आरोपी परिचितों से ऑनलाइन रुपए जमा करवाने की जानकारी भी उपलब्ध कराई। परिचितों ने जब जोशी से फोन पर बात की तो मामले का खुलासा हुआ तथा पुलिस को शिकायत की गई।

इसी प्रकार गोविंद सैनी निवासी करनावरियान की ढाणी जागीर बांदीकुई ने भी थाने में ऑनलाइन ठगी किए जाने की शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को अपरान्ह साढ़े 3 बजे मोबाइल पर किसी ने फोन किया और उसके मामाजी के लड़की का पति होना बताया और कहा उसकी पत्नी के दो दिन पहले डिलेवरी हुई है और रुपयों की जरुरत है। उन्होंने मेरे फोन पे नम्बर पूछ लिए।

इसके कुछ देर बाद किसी अन्य व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि ये नम्बर आपकी मामाजी की लड़की के पति ने दिए हैं। उसने फोन पे पर 5 हजार रुपए की रिक्वेस्ट भेजी है आप फोन पे ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक किया तो खाते से राशि ट्रांसफर हो गई। इसके बाद जब मामाजी की लड़की से मालूम किया तो पता लगा कि उन्होंने कोई रुपए नहीं मांगे हैं और ना ही कोई बातचीत हुई है। अब उक्त मोबाइल नम्बरों पर फोन करते हैं तो उक्त लोग अभद्रता कर घमकाते हैं। हालांकि अभी तक दोनों मामलों में ही थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

