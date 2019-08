इकाइयों को भाण्डारेज स्थापित करने का आश्वासन, धरना समाप्त

सिकंदरा. डाबर ढाणी में पिछले तीन दिन से चल रहा पत्थर व्यापारियों का धरना शुक्रवार को अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया। दौसा एसडीएम गोवर्धन लाल शर्मा, सिकराय एसडीएम हरिताभ आदित्य, लवाण तहसीलदार शरद तिवारी, उद्योग विभाग दौसा प्रबंधक शिल्पा शेखर, रीको आरएम परेश सक्सेना एंव प्रदूषण बोर्ड से जागेश्वर सिंह सहित राजस्व विभाग के अधिकारी दोपहर बाद धरना स्थल पहुंचे। जहां पर उन्होंने धरने पर बैठे व्यापारियों से समझाइश की।

Assurance of units to install in bhandarej, picketing ends

इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें अभी पत्थर इकाइयों पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं तथा जल्द ही जिला प्रशासन भाण्डारेज में पत्थर इकाई स्थापित करने के लिए 200 बीघा भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार द्वारा पत्थर इकाइयों का पुनर्वास नहीं होगा। तब तक प्रशासन बेदखली की कार्रवाई नहीं करेंगा। भाण्डारेज में भूमि आवंटित होने के बाद रीको उस क्षेत्र को औद्योगिक सुविधाओं के साथ विकसित करेगा।

इसके बाद भाण्डारेज में पत्थर इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले सिकंदरा में पत्थर इकाई संचालक मशीनों से निकलने वाले मलबे को निजी खातेदारी भूमि में डलवाएंगे। इसके लिए सैण्ड स्टोन समिति निजी स्तर पर जगह चिन्हित कर मशीनों ने निकलने वाले मलबे को डलवाएगी। इस बीच प्रशासन द्वारा किसी भी इकाई को बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके बाद पत्थर व्यापारियों ने सर्व सम्मति से धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। इस मौके पर सैण्ड स्टोन दस्तकार विकास समिति अध्यक्ष आर पी सैनी, सैनी समाज जिलाध्यक्ष कैलाश सैनी, मिंटूराम सैनी, समिति सलाहकार डी डी कसाना, घासीलाल सैनी, पूर्व सरपंच प्रभाती लाल सैनी, खैरातीलाल सैनी, महेन्द्र गुर्जर, समय कसाना, लटूरमल सैनी, पूर्व सरपंच जयङ्क्षसह गुर्जर, एडवोकेट जलसिंह कसाना आदि मौजूद थे।

भाण्डारेज में रीको का औद्योगिक क्षेत्र बनाने की उम्मीद



भाण्डारेज. कस्बे की करीब 200 बीघा भूमि पर जल्द ही रीको का औद्योगिक क्षेत्र बनने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसें लिए प्रस्तावित भूमि का शुक्रवार को जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौका देखा है। कस्बे की ढाणी बाग के समीप स्थित सरकारी भूमि पर बनाए जाने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को देखने के लिए दौसा उपखण्ड अधिकारी डॉ. गोरधनलाल शर्मा, उपखण्ड अधिकारी सिकराय हरिताभ आदित्य, रीको के आरएम परेश सक्सेना, उद्योग विभाग के प्रबन्धक शिल्पा शेखर सहित अन्य अधिकारियों ने सरकारी भूमि के बारे में जानकारी ली हैं।

दौसा उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि इस भूमि में से करीब 200 बीघा भूमि को रीको औद्योगिक के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। जिसे जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा यह भूमि उद्योग के लिए काम आ सकेगी। इससे सिकन्दरा के स्टोन कारोबारियों को भी राहत मिलेगी।