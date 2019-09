कांग्रेस मीडिया प्रभारी की कार में तोडफ़ोड़

दौसा. जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। दिन दहाड़े चोरी, लूटपाट व चोरी की वारदातें आम हो गई हैं। शहर के भांकरी रोड पर बुधवार रात को घर के बाहर खड़ी कांग्रेस जिला सचिव एवं जिला मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना की कार को बदमाशों ने चारों ओर से तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। कार में तोडफ़ोड़ की आवाज सुनते ही उमाशंकर बाहर निकले तो बदमाश एक कार में सवार होकर फरार हो गए। पीडि़त ने सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है।

Attack on car of Congress media in charge



उमाशंकर मीना ने सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने बुधवार रात को भांकरी रोड स्थित आईटीओ कार्यालय के सामने अपने मकान के बाहर अपनी कार को खड़ा किया था। रात करीब सवा 10 बजे मकान के बाहर तोडफ़ोड़ की आवाज आ रही थी। उसने बाहर निकल कर देखा तो कुछ बदमाश उनकी कार में तोडफ़ोड़ कर रहे थे। Óयोंही वे बाहर निकले वे बदमाश एक कार में बैठ कर कलक्ट्रेट चौराहे की ओर भाग गए। उन्होंने सदर थाना पुलिस को भी सूचना दे दी थी।

हत्या के मामले में दो आजीवन कारावास



दौसा. सवा दो वर्ष पहले एक जने की हत्या कर उसका शव दौसा जिला मुख्यालय के गणेशपुरा रोड पर मिलने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 4 अप्रेल 2017 को गणेशपुरा रोड पर बाणे का बरखेड़ा निवासी गोविंदसहाय गुर्जर (52) का शव सड़क किनारे पटक दिया था।

पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद न्यायालय में चालान पेश हो गया। इस मामले में उन्होंने 78 दस्तावेज 22 गवाह पेश किए गए। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने मोतीलाल गुर्जर एवं मुकेश बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Attack on car of Congress media in charge