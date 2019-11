इंडिया फैशन वीक लंदन में बांदीकुई के लोकेश करेंगे शो डायरेक्ट

दौसा. Bandikui's Lokesh will direct the show at India Fashion Week London लंदन में आयोजित होने वाले इंडिया फैशन वीक में इस बार भी बांदीकुई के लोकेश शर्मा का डायरेक्शन नजर आएगा। इवेंट से लोकेश बतौर ऑफिशियल शो डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं। 15 से 17 नवम्बर को होने वाले इस इवेंट में शिरकत करने के लिए वे बुधवार को लंदन के लिए रवाना हुए।

पत्रिका से बात करते हुए लोकेश ने कहा कि तीन दिवसीय शो में नामचीन डिजाइनर अपना लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च करेंगे। इसमें कुवेत से रेहान अहमद, यूएसए से नौरीन धानानी, भुवनेश्वर से निकिता नायक, दिल्ली से सामंत चौहान, जयपुर से विरिकी और शीना, दिल्ली से एक फैशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का कलेक्शन शोकेस होगा। पिछले चार साल से इस शो में बतौर डायरेक्टर और कोरियोग्राफी कर रहा हूं।

नामचीन डिजाइनर्स होंगे शामिल

वल्र्ड लेवल पर फैशन के दिग्गज के साथ काम करने का यह अनुभव बड़ा यादगार है, ऐसे में मेरी कोशिश यह होती है कि जयपुर के डिजाइनर्स को भी इसमें मौका मिले। शो में डिजाइनर्स इंडियन एथेनिक, फ्यूजन, वेस्टर्न, रिसॉर्ट एंड हैंडलुम कलेक्शन को शोकेस करेंगे। इनमें हैंड वर्क टेक्निक जिसमें जरदोजी, स्टोन एंड पर्ल वर्क, क्यूलेटिंग डिजाइन शामिल है। गौरतलब है कि लोकेश इंडिया फैशन वीक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फैशन वीक दुबई, मर्सडीज बैंज फैशन वीक दोहा और अरब एशिया फैशन वीक दुबई जैसे शोज में कोरियोग्राफी और डायरेक्शन कर चुके हैं।