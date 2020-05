बने नया भारत: लॉकडाउन में छूट मिलने से अब व्यवसाय को मिलने लगी गति

Bane Naya Bharat: Now business gets momentum due to exemption in lockd: लॉकडाउन में छूट देने के साथ ही व्यापारी उद्योग-धंधों को फिर से चालू कर गति देने का प्रयास कर रहे हैं

बांदीकुई. कोरोना लॉकडाउन के बाद से दो माह तक फैक्ट्री एवं कारखाने बंद रहे। काफी संख्या में मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए। अधिकांश अपने गांव भी लौट गए। हांलाकि अब सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट देने के साथ ही व्यापारी उद्योग-धंधों को फिर से चालू कर गति देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पहले जो मजदूर कार्यरत थे। उनसे सम्पर्क कर काम पर बुलाया जा रहा है या फिर स्थानीय स्तर पर मजदूर वर्ग के लोगों को बुलाकर काम शुरू किए जा रहे हैं।

Bane Naya Bharat: Now business gets momentum due to exemption in lockd



बसवा रोड निवासी गोपाल बगीची पर स्टील वक्र्स व्यापारी अशोक कुमार सैनी ने बताया कि गत दो माह से लॉकडाउन के चलते कारखाना पूरी तरह बंद रहा। अब स्थानीय कारीगर बुलाकर कूलर, दरवाजे एवं आलमारी बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन बाजार में मांग बहुत कम है। हालांकि गर्मी में कूलर जरूर बिक रहे हैं। अब धीरे-धीरे कारोबार को गति देने के लिए प्रयासरत हैं।



व्यापारी कैलाशचंद अग्रवाल का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते काम करने वाले लोगों ने आने से इनकार कर दिया। इससे काफी दिन ठाले बैठे रहे। अब प्रशासन की ओर से उद्योग धंधों को शुरू करने के राहत दी है तो मजदूर बुलाकर ऑयल मील को चालू किया है। इसमें सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करते हुए व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि अब पशुपालक मवेशियों के लिए खल लेने आने लगे हैं। वहीं तेल की भी बिक्री कुछ बढ़ी है, लेकिन फिलहाल स्थानीय स्तर पर ही लोग आकर खरीदकर ले जा रहे हैं। अन्य जगहों पर सप्लाई किया जाना मुश्किल है।



सिकंदरा रोड निवासी इलेक्ट्रिक व्यापारी लोकेश शर्मा का कहना है कि वे व्यवसाय को गति देने के लिए प्रयासरत हैं। कूलर व एसी की गर्मी में मांग है। वहीं कारीगर भी काम करने आने लगे हैं। जो कि शिकायत पर मरम्मत करने के लिए जाने लगे हैं, लेकिन फिलहाल कुंछी मंदी है। (प.सं.)

Bane Naya Bharat: Now business gets momentum due to exemption in lockd