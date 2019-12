सड़कों पर उतरे भूमिपुत्र, किया विरोध-प्रदर्शन

बांदीकुई.(दौसा) Bhumiputra took to the streets, protested क्षेत्र की लम्बे समय से चल रही बिजली, पानी सड़क सहित अन्य मांगों का समाधान नहीं किए जाने पर सोमवार को किसानों ने आक्रोश रैली निकाली और उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीओ पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। रैली में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। इससे प्रशासन में भी हड़कम्प मच गया और एसडीओ कार्यालय के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके बाद एसडीओ ने जलदाय व पीडब्ल्यूडी विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मामले से अवगत करा समाधान किए जाने की हिदायत दी। ग्रामीणों ने 7 दिवस में समस्या का समाधान नहीं होने पर कलक्ट्रेट का घेराव करने की चेतावनी दी।

दोपहर करीब बारह बजे दो दर्जन ग्राम पंचायतों के महिला एवं पुरुष नारे लगाते हुए वाहनों से जूलूस के रूप में स्टेशन रोड तिराहे पहुंचे। जहां पुलिस द्वारा वाहनों को रोक दिया गया। इसके बाद किसान पैदल ही आक्रोश रैली निकाल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचे और क्षेत्र की अनदेखी व समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने पर प्रदर्शन किया।

पंचायत समिति सदस्य दौलतराम मीणा ने बताया कि सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पानी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ईस्ट कैनाल चम्बल परियोजना बनाई है। इसमें रेहडिय़ा बांध को शामिल किया जाए। रेहडिय़ा बांध की नहर से गुढ़ाकटला, दिलावरपुरा, ऐंचेड़ी, रामबास, चौबड़ीवाला, मुही एवं करनावर होते हुए बसवा तक एवं गुढ़ाकटला से काटरवाड़ा, बडियाल, कौलाना, केसरीसिंहपुरा, बांदीकुई एवं पूर्वी गांवों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

वहीं भांवता-भांवती को जोड़कर सांवा नदी पर स्वीकृत एनिकट का निर्माण कर लिफ्ट सिस्टम से बगड़ेड़ा, रामपुरा, गुढ़लिया, कोलवा, धनावड़ा, देलाड़ी व सुमेल तक फसल सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाए। इससे पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों की समस्या का स्थाई समाधान हो और फसल सिंचाई की सुविधा मिलने से क्षेत्र के विकास को गति मिल सके। उन्होंने बताया कि बांदीकुई क्षेत्र में पानी की समस्या लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार एवं प्रशासन कार्रवाई के नाम पर आंखें मूंदकर बैठा है।

ग्रामीणों ने राउमावि गुढ़ाकटला में विज्ञान संकाय खोलने, राउप्रावि बालिका को माध्यमिक, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय टांटया भावरा को उमावि में क्रमोन्नत करने की मांग की। गुढ़ाकटला अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर सुविधाओं में इजाफा करने व गुढ़ाकटला को उपतहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस मौके पर पार्षद मदनलाल माल, पूर्व सरपंच ख्यालीराम मीणा, गजेन्द्र मिश्रा, सूरजमल सैनी, वार्ड पंच गोपाललाल सैनी, घनश्याम मीणा करनावर, लक्ष्मण मीणा, हेमचंद सैनी, जोधालाल मीणा, , मुंशीलाल झुरावत एवं वीर बहादुर राठौड़ भी मौजूद थे। थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा एवं सब इंस्पेक्टर राजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता भी मौके पर तैनात रहा।

बदहाल सड़कों का हो निर्माण

क्षेत्र की अधिकांश सड़कें जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होने से लोगों की मौत हो रही है। गड्ढों में वाहन खटारा होने के साथ ही ईंधन की खपत भी अधिक हो रही है। गुढ़ाकटला से चांदेरा-खोहदरीबा तक सड़क नवीनीकरण, गुढ़ाकटला से रामबास, करनावर व फूलेला तक सड़क चौड़ाईकरण, काटरवाड़ा से अरनिया, गुढ़लिया से कोलवा, गुढ़ाकटला से खूंड जाटोली- मुही, गुढ़ाकटला से झुपडया होते हुए ऐंचेडी, उरवाड़ी से चुगलपुरा, ऐंचेडी से दिलावरपुरा, चौबड़ीवाला से कोलेश्वर, तिहाड़ा से चैनपुरा होते हुए धपावन तक, गुढ़ाकटला से झील की ढाणी होते हुए राजबास तक सड़क निर्माण कराया जाए।



बिजली कटौती हो बंद

इन दिनों फसल सिंचाई का समय है, लेकिन निगम बार-बार अघोषित कटौती कर रहा है। इससे फसल की सिंचाई तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में बिजली की नियमित रूप से सप्लाई हो। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से जो समय सप्लाई का निर्धारित कर रखा है। उसके अनुरूप सप्लाई हो तो किसानों को राहत मिल सकेगी। वीसीआर के नाम पर किसानों से की जा रही अवैध वसूली बंद की जाए। किसानों का कर्ज माफ किया जाकर चांदेरा में जीएसएस स्वीकृत कराए जाने की मांग की।