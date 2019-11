नगरपालिका अध्यक्ष पद चुनाव: भाजपा व कांग्रेस भीतरघात की आशंका से 'भयभीत'

BJP and Congress 'frightened' by fear of internal war: बाड़ाबंदी मजबूत होने से परिजनों से भी नहीं हो रही है बात

महुवा. नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए 26 नवम्बर को होने वाला चुनाव रोचक होता जा रहा है। कस्बे में हर किसी के जुबां पर बस एक ही सवाल है कि आखिर किसके सिर ताजपोशी होगी। वहीं दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी व पदाधिकारी भी पेशोपेश में हैं। भाजपा व कांग्रेस को भीतरघात का डर सताए हुए है।

खास बात यह है कि बाड़ाबंदी इतनी मजबूत है कि पार्षदों का पता परिजनों को भी नहीं है। कौनसे शहर की किस होटल में पार्षदों को ठहराया है, यह कोई बता नहीं पा रहा। सभी पार्षदों के मोबाइल भी स्विच ऑफ होने से कई दिनों से परिजनों की बात तक नहीं हो पा रही है। कौनसा पार्षद किस दल की बाड़ाबंदी में है। इसको लेकर भी अफवाहों का दौर है। कुछ लोग तो पार्षदों के घरों पर जाकर उनके बारे में टोह लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन परिजन जानकारी होने से इनकार कर लौटा देते हैं।



वहीं दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी अपना अपना चेयरमैन बनाने का दावा ठोक रहे हैं। चर्चा है कि जिस दल की बाड़ाबंदी मजबूत होगी, उसका ही अध्यक्ष बनेगा।



इधर, कांग्रेस पार्षद सपना सैनी द्वारा निर्दलीय के रूप में भरा नामाकंन वापस लेने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब लोगों की नजर सपना व उनके समर्थकों पर टिकी हुई है। भाजपा ने वार्ड पार्षद शीला गुर्जर व कांग्रेस ने पार्षद नर्बदा गुर्जर को चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है। उल्लेखनीय हैकि 25 वार्डों वाली महुवा नगरपालिका से 13 पार्षद निर्दलीय निर्वाचित होकर आए हैं। कांग्रेस के 8 व भाजपा के 4 पार्षद हैं। निर्दलीयों को अपने पाले में करने में दोनों दल जुटे हुए हैं।

अब कंवरपुरा व निमाली बनी ग्राम पंचायत



दौसा. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दौसा जिले की दौसा पंचायत समिति के गांव निमाली व लवाण पंचायत समिति के गांव कंवरपुरा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया कि पहले पंचायत समिति लवाण क्षेत्र में बूटोली ग्राम पंचायत का नाम त्रुटिवश प्रकाशित हो गया था, जिसे अब ग्राम पंचायत कंवरपुरा पढ़ा जाए।

इसी प्रकार दौसा पंचायत समिति में भेड़ोली ग्राम पंचायत का प्रकाशन हो गया था, जिसे अब निमाली पढ़ा जाए। पूर्व की अधिसूचना में ग्राम पंचायत खानवास, रजवास व खानपुरा का नाम प्रकाशित होने को भी अब विलोपित कर दिया गया है। इधर, नईअधिसूचना के बाद बूटोली व भेड़ोली में ग्रामीणों की नाराजगी सामने आईहे। ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया। वहीं नवगठित ग्राम पंचायत कंवरपुरा व निमाली के लोगों ने रविवार को विधायक मुरारीलाल मीना का स्वागत किया।