रोचक हुआ अध्यक्ष पद पर मुकाबला, भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर

BJP-Congress contest in direct for the president: कांग्रेस की महिला पार्षद ने निर्दलीय के रूप में भरा नामांकन लिया वापस, लेकिन नाराजगी बरकरार

बांदीकुई/महुवा. नगरपालिका महुवा के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्षद सपना सैनी की ओर से निर्दलीय के रूप में भरा नामाकंन शनिवार को वापस लेने के साथ ही नया मोड़ आ गया है। अब भाजपा व कांग्रेस के बीच मुकाबला सीधा व रोचक हो गया है।

खास बात यह हैकि सपना सैनी ने नामांकन वापस ले लिया, लेकिन अभी तक उनकी नाराजगी बरकरार है। वे पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर अपने गुस्से का इजहार खुले तौर पर करने से अब भी नहीं चूक रही हैं। समर्थकों के साथ सैनी ने बैठक भी की। इधर, भाजपा खेमा कांग्रेस में सेंध लगाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस में भीतरघात की आशंका बनी हुईहै। पार्टीका पूरा जोर एकजुटता बनाए रखने पर है।



महुवा में अध्यक्ष पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा ने वार्ड 6 की पार्षद शीला गुर्जर व कांग्रेस ने वार्ड 9 की पार्षद नर्बदा गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। 26 नवम्बर को चेयरमैन पद के लिए चुनाव के बाद ही अब तस्वीर साफ हो सकेगी।वहीं कस्बे में भी चुनावी चर्चाएं जोरों पर हैं। कुल 25 वार्डों वाली महुवा नगरपालिका में 13 पार्षद निर्दलीय के रूप में चुनकर आने से शह-मात का खेल चल रहा है।

कईजगह गुटों में पार्षदों की बाड़ाबंदी हो रही है। भाजपा से 4 व कांग्रेस से 8 पार्षद निर्वाचित हुए हैं और दोनों ही दल अध्यक्ष पद पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। चेयरमैन के चुनाव का लेकर कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। निर्दलीय चुनकर आए विधायक ओमप्रकाश हुड़ला अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं।



पार्षद पति से बात नहीं हुई तो पोर्टल पर डाली शिकायत



कस्बे के वार्ड एक से निर्दलीय निर्वाचित पार्षद सद्दाम जीत दर्ज करने के बाद से भी भूमिगत हैं। उनके परिजनों से भी कई दिनों से बात नहीं हुई। ऐसे में चिंतित उनकी पत्नी पूनम ने शुक्रवार को पोर्टल पर शिकायत डाल दी। इसके कुछ ही देर बाद पति का घर पर फोन आ गया और करीब पांच मिनट बात कर सकुशल होना बताया। इसके बाद सद्दाम की पत्नी ने शिकायत वापस ले ली। हालांकि पार्षद ने परिजनों को यह नहीं बताया कि वह कहां हैं और किस के साथ है।

गौरतलब हैकि अधिकांश निर्दलीय पार्षद भूमिगत हैं और कुछ बाड़ाबंदी में होटलों में सैर सपाटे कर रहे हैं। नगरपालिका में करीब 14 पार्षद महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं। इन महिला पार्षदों के साथ पति एवं बच्चे भी भूमिगत हो गए हैं। वहीं पुरुष पार्षद अकेले गए हैं। ऐसे में उनके परिजन चिंतित होने लगे हैं।

