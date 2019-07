जिला परिषद में कांग्रेस तो पंचायत समिति में भाजपा ने मारी बाजी

दौसा. जिले में पंचायत उप चुनाव by-election में जिला परिषद की एक सीट व पंचायत समिति की दो सीटों के लिए 30 जून को हुए मतदान के मतों की मतगणना मंगलवार सुबह जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में हुई। जिला परिषद सदस्य की सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी तो पंचायत समिति महुवा के वार्ड 10 व लालसोट के वार्ड 9 की सीट पर भाजपा के खाते गई।

जिला परिषद के नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य बृजमोहन शर्मा को जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं महुवा पंचायत समिति सदस्य सुमित्रादेवी को रिटर्निंग अधिकारी रतनलाल योगी व लालसोट पंचायत समिति सदस्य सीमा कंवर को रिटर्निंग अधिकारी सुनील आर्य ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार मीना भी मौजूद थे।



जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि जिला परिषद के वार्ड 6 के उप चुनाव में कांग्रेस के बृजमोहन शर्मा ने भाजपा के रामकरण शर्मा को 857 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के बृजमोहन शर्मा को 5 हजार 920 वोट मिले, जबकि भाजपा के रामकरण शर्मा को 5 हजार 63 वोट मिले। जबकि नोटा में 116 लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में मायूसी छा गई।



इसी प्रकार लालसोट के ही वार्ड 9 (निरर्झरना) उप चुनाव में रोचक मुकाबला रहा। इसमें भाजपा की सीमा कंवर को 1320 वोट मिले तो कांग्रेस की संतोषदेवी को 1157 वोट मिले। ऐसे में भाजपा की सीमा कंवर 163 वोटों से चुनाव जीत गई।



वहीं महुवा में पंचायत समिति के वार्ड 10 के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए हुए उप चुनाव में भाजपा की सुमित्रा देवी ने 21 वोटों से जीत दर्ज कराई। यहां भाजपा की सुमित्रा को 944 वोट मिले तो कांग्रेस की गोपालीदेवी को 623 वोट मिले। यहां पर भाजपा की सुमित्रा 21 वोटों से चुनाव जीती।

जिपस के लिए छह राउण्ड में हुई गिनती

जिला परिषद सदस्य के लिए हुए मतदान की मतगणना में 6 राउण्ड हुए। इनमें से चार राउण्ड में कांग्रेस व दो राउण्ड में भाजपा आगे रही।

पहले राउण्ड में कांग्रेस को 880 तो भाजपा को 550 वोट मिले। दूसरे राउण्ड में कांग्रेस को 2077 तो भाजपा को 1447 वोट मिले। तीसरे राउण्ड में कांगे्रस को 1071 तो भाजपा को 1274 मिले। चौथे राउण्ड में कांग्रेस को 792 व भाजपा को 690, पांचवें राउण्ड में कांग्रेस को 669 तो भाजपा को 642 वोट मिले। छठे राउण्ड में कांग्रेस को 431 तो भाजपा को 507 वोट मिले। ऐसे में कांगे्रस को 5920 व भाजपा को 5 हजार 63 वोट मिले।

पुलिस जाप्ता भी किया तैनात

पीजी कॉलेज में उप चुनाव by-election की मतगणना को लेकर काफी संख्या में पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया। वहीं कई अधिकारी व कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई। कॉलेज के बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की धड़कनें ऊपर-नीचे होती रही।