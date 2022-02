रीट धांधली व लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

दौसा Published: February 02, 2022 07:46:53 pm

दौसा. रीट धांधली व जयपुर में भाजयुमो के धरना-प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में जिले के पांचों विधानसभा मुख्यालय स्थित उपखंड कार्यालय पर बुधवार को भाजपा ने धरना-प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट के बाहर कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल के नाम सहायक कलक्टर को ज्ञापन दिया।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने बताया कि जयपुर में शांतिपूर्वक चल रहे धरना-प्रदर्शन पर बर्बरतापूर्ण किए गए लाठीचार्ज की जांच हो और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सरकार की जांच एजेंसी ने माना है कि पेपर आउट हुआ है और पेपर बिका भी है तो निसंदेह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। रीट धांधली की सीबीआई जांच हो, जिससे बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फेरने वाले प्रभावशालियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।



इस दौरान जिला महामंत्री राजकुमार जायसवाल, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरणमल सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष एजाजुद्दीन, जिला मंत्री महावीर डोई, सियाराम शर्मा, सुमित्रा चौधरी, आशा मीणा, जिला कोषाध्यक्ष मुरारी धौंकरिया, सैंथल मंडल अध्यक्ष विशन सिंह गुर्जर, कुंडल मंडल अध्यक्ष जेपी जैमन, भांडारेज मंडल अध्यक्ष कमलेश जोशी, मुरारीलाल आभानेरी, डॉ. प्रभूदयाल आभानेरी, महावीर गुरुजी, राजेश तिवारी, दिलीप कबाड़ी, पवन तिवारी, सतीश राजपूत आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

BJP Protest against reet rigging and lathi charge by Police बांदीकुई. भाजपा विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के पांचों मंडलों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गांधी पार्क से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम नीरज मीणा को ज्ञापन सौंप रीट परीक्षा प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग मांग की। जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल बिवाई ने बताया कि प्रदेश सरकार को सब कुछ पता होने के बावजूद भी रीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। । बेरोजगारों के साथ में हुए अन्याय पर सरकार मौन है ।

शहर मंडल अध्यक्ष मनोज टोडवाल ने कहा की रीट भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यदि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह शेखावत ने रीट भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग की है।

गुढाकटला मंडल अध्यक्ष पंकज मुही, जिला मंत्री सोमेश विजय, जिला महामंत्री पूरण वेद, जिला उपाध्यक्ष इंदिरा सैनी ,महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष मोनिका सैनी ,विस्तारक दिनेश जोशी अगावली, जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद व्यास,शहर मंडल उपाध्यक्ष पवन शर्मा, आभानेरी मंडल महामंत्री कमलेश तिवारी, बडियाल कलां मंडल ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सीताराम गुर्जर ,सोशल मीडिया जिला संयोजक नरेश शर्मा , त्रिलोक तिवारी, ओमप्रकाश मुंशी, शिवचरण जांगिड़ नंदेरा, कमल हिंदू, पंकज इंदौरिया, अवधेश उपाध्याय ,भवानी शर्मा, राकेश गुर्जर ,राकेश विजय, अरुण वर्मा, श्याम अग्रवाल, अशोक पोसवाल, महिला मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष निशा सैनी, विशाल राजपूत, महेंद्र जारवाल, महेंद्र कंवर, मेवाराम मीणा, शांति स्वरूप तिवारी, घनश्याम वर्मा, राजेश सेठी, पिंकी सैनी ,बने सिंह गुर्जर, गुढ़ाकटला मंडल महामंत्री महेंद्र गुर्जर, श्याम अग्रवाल , इन्द्र शाहरा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।(निप्र)

