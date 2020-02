बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन

BJP workers protest against hike in electricity rates in rajasthan: बिजली की दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की

लालसोट. प्रदेश में गत दिनों बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में राÓयपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व भाजपा नेता रामबिलास मीना की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की।

BJP workers protest against hike in electricity rates in rajasthan



रामबिलास मीना ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आम जन के साथ धोखा किया है। चुनावी घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नही करने का वादा भूला दिया। हरकेश मटलाना ने कहा कि सरकार तत्काल अपने इस निर्णय को बदले वरना आंदोलन किया जाएगा। सतपाल मीना ने कहा कि सरकार ने यह बढ़ोतरी करते हुए आम जन की जेब पर एक हजार आठ सौ करोड़ का डाका डाला है।

इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रेम चौधरी, हरिनारायण माठा, बाबूलाल हाड़ा, विनोद कोराका, राजेन्द्र स्वामी, रामप्रसाद बगड़ी, शिवशंकर जोशी, चंदर मीना, करतार सिंह, कमल मीना, रामोतार मीना, पूरण मीना, शंकर मीना, बाबू बिहारीपुरा, मोतीलाल मीना, अशोक चौधरी, राममनोहर शर्मा, भोला खां एवं राजेश बरेड़ी आदि थे। कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार सीमा मीना को ज्ञापन सांैपा। (नि.प्र)



रामगढ़ पचवारा में आज देेंगे ज्ञापन: रामगढ़ पचवारा उपखण्ड मुख्यालय पर गुरुवार दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यकर्ता उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देंगे। (नि.प्र)



बांदीकुई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में रीडर अर्जुनलाल को ज्ञापन सौंप बिजली की बढ़ी हुई दर को वापस लिए जाने की मांग की। नगर अध्यक्ष सुरेन्द्रमोहन तिवाड़ी ने बताया कि राÓय में 1 करोड़ 20 लाख परिवार बिजली का उपभोग करते हंै। इसमें 68 फीसदी परिवार किसान है। सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई दरों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया। ज्ञापन सौंपने वालों में रमेशचंद सैनी, प्रमोद व्यास, सुरेन्द्र कट्टा, नंदकिशोर दीक्षित, राधेश्याम, जगमोहन तंवर, पार्षद मदनलाल माल, राजेन्द्र व्यास, उदयसिंह, विक्रम सैनी, मुही सरपंच पंकज झाड़ोल्या व देवकी नंदन शर्मा ने भी विरोध जताया।(नि.सं.)

BJP workers protest against hike in electricity rates in rajasthan