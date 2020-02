पनप रहा है पत्थर व बजरी खनन का काला कारोबार

Black business of stone and gravel mining is flourishing: जिले में दर्जनोंस्थानों पर हो रहा है पत्थर व बजरी का कारोबार

दौसा. जिले में पत्थर व बजरी के अवैध खनन व परिवहन का कारोबार का काला धंधा पैर पसारता जा रहा है। यहां जितना पत्थरी व बजरी का अवैध खनन हो रहा है उससे अधिक बनास की बजरी के परिवहन का कारोबार हो रहा है। यहां की पुलिस अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने की बजाय रातभर सडक़ों पर रह कर बजरी से भरे वाहनों से एन्ट्री की वसूली करती है। इससे अन्य क्षेत्रों में भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

Black business of stone and gravel mining is flourishing



दौसा जिले में अरावली पहाड़ी की श्रेणी में करीब एक दर्जन से अधिक स्थानों पर पत्थर अवैध खनन होता है तो बाणगंगा, सांवा व सूरी सहित कई नदियों में बजरी का अवैध खनन हो रहा है।



इधर खनिज विभाग के सहायक अभियंता पिंकराव ने बताया कि शुक्रवार को मानपुर थाना इलाके में बजरी से भरा एक ट्रेलर पकड़ा है। विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है।

आंधी ञ्च पत्रिका. राजधानी से लगती जमवारामगढ़ उपखण्ड क्षेत्र सीमा में बजरी जमकर अवैध खनन हो रहा है। हालांकि इस अवैध परिवहन पर आए दिन कार्रवाई के किस्से भी सुनने को मिल जाते है ंलेकिन अवैध परिवहन है, कि रुकता ही नहीं। जिम्मेदार अधिकारी फौरी कार्रवाई कर इतिश्री कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी कागजों में बजरी का परिवहन रुका हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ये रफ्तार में हैं। रोचक बात यह भी है कि यहां पर खनन करने में लगे लोग बजरी को बेचने के लिए ट्रैक्टर - ट्रॉलियों में भरकर खुलेआम कौथून - मनोहरपुर और अलवर - दौसा वाया टहला राजमार्गों से गुजरते हैं, लेकिन पुलिस राजस्व एवं खनिज विभाग जैसे मुंह फेर लेते हैं।



रोजाना 100 - 150 ट्रॉली बजरी खनन



लोगों का कहना है कि प्रतिदिन 100 से 150 ट्रॉली बजरी का प्रतिदिन अवैध खनन होता है। सैंथल सागर बांध की मुख्य वेस्टवेयर से पीलवा गांव तक करीब पांच किलोमीटर दूरी तक नदी के बहाव पेटे तथा नदी से सटी खातेदारी भूमि पर करीब दो दर्जन लोग बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं। बजरी खदानों में दिन - रात जेसीबी मशीनों एवं ट्रैक्टर.ट्रॉलियों का जमघट लगा रहता है।

जयपुर तक सप्लाई



अवैध परिवहन कर बजरी को जयपुर मनोहरपुर, जमवारामगढ,़ कानोता, दौसा व बांदीकुई तक सप्लाई की जा रही है। जानकारों की माने तो सावां नदी की बजरी जयपुर में 17 - 19 हजार रुपए प्रति ट्रॉली बिकती है। जमवारामगढ़ तक 8 से 9 हजार तक के भाव बताए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि जयपुर या मनोहरपुर जाने के लिए ट्रैक्टर - ट्रॉलियों को कौथून- मनोहरपुर राजमार्ग तथा प्रतापगढ़ - जयपुर स्टेट हाईवे से गुजरना पड़ता है। जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है।

एक-दूसरे पर झाड़ रहे पल्ला

सैंथल सागर बांध की मुख्य वेस्टवेयर से हांडा साहब की बगीची ग्रास फार्म तक नदी का बहाव क्षेत्र और खरताला गांव राजस्व सीमा तक नदी से सटी खातेदारी भूमि जमवारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पड़ती है। बगाची पीलवा तक का बहाव क्षेत्र और इससे सटी खातेदारी भूमि दौसा राजस्व क्षेत्र में पड़ती है। बजरी माफिया दोनों क्षेत्रों की राजस्व क्षेत्र में स्थित भूमि में खनन कर रहे हैं। जिस पर दौसा राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारी तो जमवारामगढ़ क्षेत्र में खनन होने पर कार्रवाई का जिम्मा भी टाल रहे हैं। वहीं जमवारामगढ़ वाले दौसा क्षेत्र में बताकर कार्रवाई को उनका जिम्मा बताते हैं। इसी तरह बजरी भरकर जाने वाले अधिकांश ट्रैक्टर - ट्रॉलियां भी नीमला रोड और कोथून - मनोहरपुर राजमार्ग से गुजरती है, जो क्षेत्र आंधी थाना इलाके पड़ता है। दौसा बांदीकुई व अलवर क्षेत्र में जाने वाली ट्रॉलिया सैंथल थाना इलाके से गुजरती हैं लेकिन यहां भी कार्रवाई करने के बजाय मामला सीमा क्षेत्र में उलझा देते हैं।

यहां हो रहा खनन

सांवा नदी के बहाव पेटे में सैंथल सागर बांध की मुख्य वेस्टवेयर से गांव नाभावाला, बोरोदा सैंथल व पीलवा गांव तक नदी किनारे स्थित खातेदारी भूमि सैंथल सागर बांध के भराव पेटे में चतरपुरा और डांगरवाड़ा गांव के पास बजरी का अवैध खनन हो रहा है।

इन रास्तों से गुजरते हैं वाहन

खनन के बाद बजरी से भरी ट्रैक्टर - ट्रॉलियां रायसर की ओर जाने के लिए नीमला सम्पर्क सडक़ मार्ग अलवर जिले के प्रतापगढ़ आदि गांवों में जाने के लिए डागोता मार्ग तथा सैंथल सागर बांध के भराव पेटे में से कीरों की ढाणी होते हुए डांगरवाड़ा निकलते हैं। बस्सी की ओर जाने के लिए वाया फुटोलाव और लालवास गांवों से होते हुए अवैध परिवहन करते हैं।

इनका कहना है

खनिज विभाग की टीम अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। विभाग के पास संसाधनों की कमी के चलते इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है।

- पिंकराव सिंहए सहायक अभियंता खनन विभाग दौसा।

- अवैध बजरी का परिवहन करने वाली ट्रैक्टर - ट्रॉलियों को उपखण्ड अधिकारी एवं खनन विभाग अधिकारियों के साथ पुलिस टीम की संयुक्त टीम ही कार्रवाई कर सकती है। इन पर कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित विभागों को पत्र भी लिख चुके हैं। क्षेत्र में अधिक परिवहन हो रहा हैए कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी।

- ताराचंद शर्मा, थानाधिकारी आंधी

Black business of stone and gravel mining is flourishing