बेरिकेड्स लगाकर की नाकाबंदी, सीमा पर भी तैनात रहा पुलिस जाप्ता

दौसा. Blockade imposed by barricades, police kept deployed on the borderजयपुर-आगरा हाइवे पर जयपुर की ओर से आने पर भण्डाना में प्रवेश करने वाले स्थान पर सदरथाना पुलिस ने बेरिकेड्स लगा कर नाकाबंदी कर रखी है। जयपुर एवं गुजरात में काम करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश के मजदूर लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के बार अपने गांव जा लौट रहे थे। अब सीमा सील होने से कई जगह अटक गए हैं।

बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा

कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान जिलेभर में मंगलवार को गांवों से लेकर जिला मुख्यालय तक बाजारों में मेडिकल, किराना व सब्जियों के दुकानों के अलावा अन्य दुकानों पर ताले लटके रहे।

जिला मुख्यालय के गांधी तिराहा से आगरा रोड, लालसोट रोड एवं जयपुर रोड पर सड़कों पर दिनभर सन्नाटा छाया रहा। सड़कों पर पुलिस ने जगह- जगह बेरिकेड्स लगा कर वाहनों से निकलने वाले लोगों को रोका एवं टोका। जिनको जरूरी काम था उन्ही लोगों को शहर में प्रवेश देने दिया जा रहा था। यहां शहर में मण्डी रोड, पूनम टॉकिज की गली के मार्केट एवं कॉम्पलेक्स, मण्डी रोड व खादीभण्डार रोड पर दुकानों के शटरों पर ताले लटके हुए थे।

लोगों को किराने की दुकानों से राशन सामग्री, दवाइयों की दुकानों से दवाइयां व सब्जी की दुकानों से सब्जी तो मिल रही है, लेकिन अन्य कई वस्तुएं नहीं मिल रही है। इससे लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं।

किराने व मेडिकल की दुकानों पर भीड़

शहर में मेडिकल, किराने व सब्जी की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पुलिसकर्मी इन दुकानों पर आने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे। यही स्थिति पूरे जिले की रही। सभी जगह मेडिकल, सब्जी व किराने की दुकानों के अलावा कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुले हुए।