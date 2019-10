खडक़ा (दौसा).

ग्राम पंचायत कालोता के खडक़ा गांव में कुण्डल पहाड़ की तलहटी में स्थित भौमियाजी मन्दिर में श्री भौमियाजी सेवा समिति व सैनी नवयुवक मण्डल के तत्वावधान में दो दिवसीय पद दंगल का समापन भण्डारे के साथ हुआ।

समिति कोषाध्यक्ष सुरजन सैनी, रामसिंह सैनी ने बताया कि पद दंगल के समापन की घोषणा सिण्डोली सरपंच भौंरीलाल मीना व कालोता उपसरपंच कालूराम पटेल ने नांद बजाकर की। भण्डारे में हजारों लोगों ने पंगत प्रसादी पाई।

... bow to you the whole country... दंगल में बसवा की पार्टी के मीडिया रामखलाडी ने कुछ दिन पूर्व बालक चोरने जैसी अफवाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहला-पहला चाकी खोटी, पीछे काटी चोटी रे, बालक चोरबा की बात बताई झूठी रे..., प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर डोरोली पार्टी के मीडिया रामसिंह मीना ने कहा कि धन्य नरेन्द्र मोदी, तुमको नमन करे सारा देश रे, जम्मू कश्मीर से हटा दी सारी धारा रे..., बावड़ी खेडा पार्टी के मीडिया दिनेश ने पहला छोड्यो चन्द्रयान, फिर तीन तलाक मिटायो, अबकै कश्मीर को 370 नियम हटायो रे...,

... bow to you the whole country... अट्टा बिजौरी की पार्टी के मीडिया अशोक सैनी ने छोरा-छोरी न्यारा होग्या, बुढ़ापे की समस्या मोटी रै, पेंशन दुगनी मिलबा सू घी की गलगच देगा रोटी रै... सहित एक से बढकऱ एक कटाक्ष और कथा के पद सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया।

समिति अध्यक्ष नेहनूराम सैनी ने बताया कि भण्डारे में 20 मण आटे के पुएं, 5 क्विन्टल दाल की सब्जी बनाकर परोसी गई। भण्डारे में कुण्डल, खडक़ा, सिण्डोली, बडोली, कालोता, भेडोली, निमाली, जामा, भांवता-भांवती, खोर्रा खुर्द, चौबडीवाला, कालीपहाडी, दांतली सहित आस-पास के दर्जनों गांव और ढाणियों से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गोपाल ठेकेदार, रामप्रसाद सैनी, हरिनारायण, सुरेश चन्द्र, श्रवण कुमार सैनी, छेोटेलाल सैनी, पूर्व वार्डपंच रामधन, रामनाथ, छाजूलाल सैनी मौजूद थे।

जहां विनय है, वहां शान्ति

लालसोट. पावन वर्षायोग समिति के तत्वावधान में जैन नसियां प्रांगण में जैनाचार्य विवेकसागर ने मंगलवार को धर्मसभा में कहा कि व्यक्ति अपने भावों में विनय का गुण अपनाएं।

जहां विनय होता है वहां शान्ति होती है, वहां लक्ष्मी टिकती है। उसे ही धर्म का सही मर्म समझ में आता है। जो पुरुष विनम्र होता है, वह अपनी आपकी रक्षा कर पाता है।

विनय गुण ही मानवता का भूषण है। उन्होंने कहा कि विनयमान होना दुर्लभ काम है।

इसी तरह धर्म श्रवण, शास्त्रों की बात, सदाचार की बात एवं श्रद्धालु बनना ही दुर्लभ काम है। मनुष्य पर्याय मिलना भी दुर्लभ है। इसलिए विनम्रता को अपनाने का निश्चय लेना चाहिए।

किसी से कुछ बोलना है तो अच्छे शब्दों में विनयपूर्वक बोलना चाहिए। ऐसे शब्दों में बोलने का अभ्यासी बनना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि किसान को जमीन में बीज बोना होता है तो उसे भी भूमि को मुलायम बनाना पडता है। जब बीज बोता है फिर अंकुर उत्पन्न होते है। इसी प्रकार अपने अन्दर धर्म के अंकुर उत्पन्न करने है तो पहले अपनी आत्म भूमि में कोमलता लानी होगी। कठोर परिणाम वाले हृदय में धर्म का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता है। (नि.सं.)

लक्ष्मण मूर्छित देख बिलख उठे राम

गुढ़ाकटला.

मुही के रामलीला मैदान में हो रही रामलीला में सोमवार रात्रि लक्ष्मण शक्ति एवं लक्ष्मण मेघनाथ संवाद का मंचन किया गया।

मंचन के दौरान राम का अभिनय कर रहे पवन मुही के, बिन भइया अब ना बचेंगे मेरे प्राण रे, पर दर्शक भाव विभोर हो गऐ। मंचन के दौरान भारतीय सेना के जवान सीताराम गुर्जर का सम्मान किया गया।

राहुल भारद्वाज, लीलधारी सैनी, चन्द्रकला सैनी, गणपत शर्मा, कमलकान्त शर्मा, विक्रम मीना आदि मौजूद रहे।