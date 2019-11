दुकान में सेंध, तीन लाख के मोबाइल पार

Breach of shop, mobile theft of three lakhs: सिकंदरा चौराहे के गीजगढ़ रोड की घटना

सिकंदरा. थाना इलाके के सिकंदरा चौराहे स्थित गीजगढ़़ रोड पर गुरुवार रात को चोर एक दुकान की दीवार में सेंध लगाकर करीब तीन लाख रुपए के मोबाइल पार ले गए। घटना का पता संचालक को सुबह दुकान खोलने पर लगा। चोरी की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों व व्यापारियों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए।

घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। व्यापारियों ने चौराहे पर रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि गीजगढ़ रोड स्थित नई मंडी में चतुर्वेदी टेलीकॉम के मालिक दिनेशकुमार शर्मा गुरुवार रात को दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह नौ बजे दुकान खोली तो सामान बिखरा पड़ा मिला। दुकान के अंदर मोबाइलों के खाली डिब्बे बिखरे थे। यह माजरा देख दुकान संचालक के होश उड़ गए। दुकान के पीछे की दीवार में करीब डेढ़ फीट का छेद था। संचालक ने घटना की सूचना सिकंदरा थाना पुलिस को दी।

सूचना के दो घंटे बाद सिकंदरा थाने से ड्यूटी ऑफिसर मनोहरलाल ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से व्यापारियों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। दुकान संचालक ने पुलिस को बताया कि चोर उसकी दुकान से करीब दो सौ कीपैड मोबाइल चुरा ले गए। जिनकी कीमत करीब तीन लाख रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दवाओं के भरोसे युवक ने खाया कीटनाशक

लालसोट. उपखण्ड केे चैनपुरा गांव में दवाओं के भरोसे घर में रखा कीटनाशक खाने से एक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी अशोक झांझडिय़ा ने बताया कि रमेश (30) पुत्र जगदीश बैरवा ने घर पर स्वयं के इलाज की दवाओं के साथ रखे कीटनाशक खा लिया। तबीयत बिगडऩे पर परिजनों ने लालसोट के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने मामले को लेकर कोई परिवाद दर्ज नहीं कराया है।(नि.प्र.)