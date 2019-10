सूने मकान का ताला तोड़ा ताला, नकदी पार

दौसा. शहर की बसंत बिहार कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े एक जने के सूने मकान के कमरे का ताला तोडकऱ रैक में रखी चाबी से अलमारी खोल कर चोर करीब 30 हजार रुपए चोरी कर ले गए।

शाम को जब वह आया तो मकान व कमरे के ताले टूटे मिले। अन्दर जाकर देखा दे चोर रैक से चाबी निकाल कर अलमारी की रैक में रखे 30 हजार रुपए चुरा ले गए।

पीडि़त ने बताया कि उनका कोई प्लॉट का सौदा हुआ था उसकी रकम वे साथ ही ले गए ऐसे में बड़ी रकम चोरी होने से बच गई। इधर, पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी।

चोरी के में मामले दो आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद

दौसा. सदर थाना पुलिस ने सूने मकानों से चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार व एक नाबालिग को निरूद्ध किया है। गुरुवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया है।

सदर थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि श्रीरामनगर कॉलोनी में तीन जने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर दो मोबाइल व जूते चुरा ले गए। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने दौसा व जयपुर में की गई एक दर्जन से अधिक चोरियों की वारदातें कबूल की।

सदर थाना प्रभारी ने बताया कि दौसा में सूने मकानों में चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिलसिंह चौहान व सीओ अकलेश शर्मा के सुपरविजन में सदरथाना प्रभारी रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने करौली जिले के टोडाभीम पुलिस थाने के गोपालपुरा निवासी चेतराम मीना एवं दयाराम मीना को पकड़ कर गम्भीरता से पूछताछ की तो उन्होंने दौसा के श्रीरामनगर कॉलोनी स्थित राजेन्द्र प्रसाद मीना के मकान से चोरी हुआ सामान तो बरामद किया ही, लेकिन करीब एक दर्जन चोरियों की वारदात और उगलाई। पुलिस ने चोरी किए गए सामान मेें 9 मोबाइल, जूते, तीन एलईडी, 2 गैस सिलेण्डर एवं 1 एलईडी बरामद की है। जिन थाना इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, वहां की पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी। खुलासा करने वाली टीम में हैडकांस्टेबल भूरसिंह, विशम्भर दयाल, प्रहलाद व धीरसिंह शामिल थे।

हत्या के मामले में आजीवन कारावास

दौसा. नांगलराजावतान थाना इलाके में मार्च 2019 में टीटोली गांव निवासी जगदीश मीना हत्याकाण्ड के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने आरोपी मां-बेटे को बरी कर दिया और बेटी को उम्रकैद की सजा सुना दी।

लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि 19 मार्च 2019 को टीटोली निवासी जगदीश प्रसाद मीना का शव आरोपियों के घर के पास ही पड़ा मिला था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद टीटोली निवासी स्वरूपी देवी, हंसराज व बजंती के खिलाफ चालान किया था। इस मामले में उन्होंने 25 गवाह एवं 57 दस्तावेज पेश किए थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने स्वरूपी व उसके बेटे हंजराज को बरी कर दिया, लेकिन स्वरूपी की 20 वर्षीय बेटी बजंती को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 300 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का कठोर कारावास और भुगतना पड़ेगा।