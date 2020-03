विकास कार्यों में नहीं आएगी बजट की कमी-खटाना

Budget shortage will not be done in development work: सड़क व कक्षा-कक्षों का लोकार्पण समारोह आयोजित

बांदीकुई. ग्राम पंचायत धनावड़ से ढाणी चौलालान के स्वीकृत सड़क का रविवार को विधायक गजराज खटाना ने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क निर्माण पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे।इससे लोगों को आवागमन की सुचित सुविधा मुहैया हो सकेगी। इस मार्ग से दर्जनभर गांव व ढाणियां जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी 4 वर्ष में ढाई सौ की आबादी वाले राजस्व गांवों व ढाणियों में भी पक्की सड़कों का निर्माण हो सकेगा। इस दौरान ढाणी चौलालान राजकीय उ"ा प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत कराए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर गुडडी देवी मीणा, पायलेट, नानगराम, रामफूल, कमलेश, घमण्डीलाल, लटूरमल, महेन्द्र कुमार, लोकेश, रामस्वरूप, मुरारीलाल, राजेश, गोपाल भी मौजूद थे। इसके बाद विधायक ने राजकीय उ"ा प्राथमिक विद्यालय बगडेड़ा में कक्षा-कक्षों का शिलापट्टिका का लोकार्पण कर व फीता काटकर उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना है उस पर खरा उतरते हुए विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास कराया जाएगा। इसमें बजट की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने ग्राम पंचायत चांदेरा के रेहडिय़ा में गौरव पथ व राजकीय उ"ा प्राथमिक विद्यालय रेहडिय़ा के कक्षा-कक्ष का शिलान्यास किया। इससे नारायणीधाम आवाजाही करने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा हो सकेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्य मापदण्ड व गुणवत्तायुक्त किए जाने के निर्देश भी दिए। चांदेरा सरपंच मनसुख गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तेजसिंह सिहर्रा, गुढ़ाकटला सरपंच कैलाश चौधरी, मानसिंह रेहडिय़ा व रामकिशन मीणा भी मौजूद थे। (ए.सं.)

विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास



बसवा. विधायक जीआर खटाना ने रविवार को जावली के बास में 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलापटिट्का का अनावरण कर शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा बांदीकई विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास कराया जाएगा। बसवा में नासूर बनी पानी की समस्या का शीघ्र कार्य योजना बनाकर समाधान कराया जाएगा। जावली का बास जो नवसृजित ग्राम पंचायत बनी है। उससे ग्रामीणों को लाभ मिल सकेगा और विकास को गति मिल सकेगी।

इस मौके पर जावली का बास सरपंच विश्राम मीणा, बसवा कांग्रेस अध्यक्ष राधाकिशन मीना, पूर्व सरपंच छोटेलाल ईंटोड़ा, रामकरण भोपा एवं गोकुल मीणा भी मौजूद थे।

