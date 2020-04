कोरोना को मात देकर जिला अस्पताल में भर्ती सभी पांच मरीज हुए स्वस्थ

By beating Corona, all five patients became healthy in dausa: बड़ी राहत: जिला कलक्टर की मौजूदगी में मरीजों को अस्पताल से किया डिस्चार्ज, दिए फूल व गुलदस्ते

दौसा. आखिर दौसा जिले के लिए बड़ी राहत का पल बुधवार दोपहर साढ़े बारह बजे आ ही गया, जब जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के सामने चिकित्सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे। मौका था जिला अस्पताल में कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से जूझ रहे पांच मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज करने का। जिला अस्पताल में पांच मरीज भर्ती थे, जिनकी बुधवार सुबह दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। ऐसे में अब चार को लालसोट के एक अस्पताल में क्वारेंटाइन व एक को लाकां में घर पर ही क्वारेंटाइन के लिए भेज दिया गया।

By beating Corona, all five patients became healthy in dausa



जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में अब तक कोरोना पॉजिटिव 8 मरीज भर्ती किए गए थे। इससे पहले के मरीज जयपुर रैफर किए थे। इन आठों मरीजों में से तीन-तीन वर्ष की दो बालिकाओं को दूसरे दिन ही जयपुर रैफर कर दिया था। इसके बाद यहां पर 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज रह गए थे। इनमें से लालसोट निवासी एक मरीज की लगातार दो रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 25 अप्र्रेल को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर लालसोट के एक निजी अस्पताल में क्वारेंटाइन के लिए भेज दिया। अब अस्पताल में भर्ती अन्य सभी मरीजों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दूसरी रिपोर्ट के लिए सैम्पल जयपुर भेजे गए।

By beating Corona, all five patients became healthy in dausa

बुधवार सुबह दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना नेगेटिव आई तो अस्पताल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इन पांच मरीजों को जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी की मौजूदगी में फूल-गुलदस्ते देकर क्वारेंटाइन के लिए भेज दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना, एएसपी अनिलसिंह चौहान, सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा, पीएमओ डॉ. सीएल मीना, डॉ. दीपक शर्मा सहित कई चिकित्सक व चिकित्साकर्मी मौजूद थे।

यह है कोविड वार्ड के योद्धाओं की टीम

कोविड वार्ड में इन मरीजों का इलाज करने वाली टीम में वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना, डॉ. मुकेश सिरोहा, डॉ. राजेन्द्र मीना, नर्सिंग अधीक्षक महावीर शर्मा, सत्यनारायण मीना, प्रेमसिंह मीना, कमलेश मीना, गोपेश शर्मा, मुरारीलाल बैरवा, मोतीलाल सैनी, राकेश सैनी आदि थे। जिला कलक्टर ने चिकित्सा टीम को धन्यवाद देकर सराहना की।





लापरवाही नहीं बरतें...

कोरोना पॉजिटिव से दो बार नेगेटिव आए इन पांचों मरीजों से जिला कलक्टर ने कहा कि उनकी दूसरी बार लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आना बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभ तक नियमों की पालना करनी होगी। उनको निर्धारित समय के लिए क्वारेंटाइन में रहना होगा। इसमें वे कतई लापरवाही नहीं बरतें। यदि वे लापरवाही बरतेेंगे तो स्वयं के साथ दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करेंगे।

बालिकाओं का इलाज जारी

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि दौसा जिले के खुशी की बात है कि यहां जितने भी मरीज अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, उन सभी की लगातार दो बार रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुकी है। तीन-तीन वर्ष की दो बालिकाओं की रिपोर्ट भी दो बार नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उनका अभी जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बालिकाओं के अलावा अन्य सभी को सरकारी अस्पताल से क्वारेंटाइन के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है।

By beating Corona, all five patients became healthy in dausa