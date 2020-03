फोन घुमाओ घर बैठे भोजन पाओ, महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला की पहल

Call the Mahwa MLA Omprakash Hudla and get food from home: हेल्पलाइन नंबर 9530444444 पर फोन करना पड़ेगा

मण्डावर. कोरोना संक्रमण के चलते महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने क्षेत्र में की गई पहल ऑनकॉल पर गरीब एवं जरूरत मंद लोगों को उनकी जरुरत के अनुसार घर बैठे भोजन भेजने की एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। विधायक हुड़ला ने कहा कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, लेकिन उनकी विधानसभा क्षेत्र महुआ में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। आपको केवल उनके हेल्पलाइन नंबर 9530444444 पर फोन करना पड़ेगा और उनकी कोशिश रहेगी कि सम्बन्धित जरूरतमंद के घर पर भोजन उनके कार्यकर्ता एवं प्रशासन की टीम पहुंचाएगी।

विधायक ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों से फोन पर वार्ता की तथा उन्हें निर्देशित भी किया है, कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और अगर किसी को आने में परेशानी है तो जो टीम वहां पर लगाई गई है। वह अपने पंचायत में कितने खाने के पैकेट की जरूरत है उसकी सूचना अधिकारियों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दें । ताकि जरूरत के हिसाब से खाना बनाया जा सके हाल ही में विधायक हुड़ला ने अपने विधायक कोष से लगभग इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए करीब 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी है।

इसमें विधायक ने स्वविवेक से कोरोना योद्धाओं जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, आयुर्वेदिक विभाग एवं नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों एवं आम नागरिकों के लिए मास्क एन - 95 एवं सैनिटाइजर नि: शुल्क देने के लिए 2 लाख रुपए की अभिशंषा की है। इन कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए पीपीई किट मंगवाने के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि कि शुक्रवार को अभिशंषा जारी की।

उन्होंने महुवा में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए हैं। अगर उसमें और संदिग्ध मरीज आते हैं तो उनको भोजन के लिए हुड़ला की तरफ से खाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संदिग्धों की सूचना रखें एवं उनके बारे में उ‘च अधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने मंडावर व महुवा अस्पताल को करीब 70 लाख रुपए की राशि कि अभिशंषा पहले ही कर दी है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है ।

