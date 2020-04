कोरोना राहत पर बांदीकुई विधायक ने की अधिकारियों से चर्चा

Case filed against brothers and ambulance driver of Corona positive deceased: राशन सामग्री से भरे वाहन रवाना

बांदीकुई. क्षेत्रीय विधायक गजराज खटाना ने मंगलवार को पंचायत समिति परिसर से राशन किटों से भरे वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये किट बांदीकुई, बसवा एवं बैजूपाड़ा पंचायत समिति के अधीन गांव एवं नगरपालिका क्षेत्र में जरुरतमंदों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं। उन्हें लाने के लिए प्रयासरत हैं। इस मौके पर एसडीएम पिंकी मीणा एवं नगर अध्यक्ष अशोक काठ भी मौजूद थे।

इससे पहले सोमवार शाम उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के सामने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना वायरस को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की। राम रसोई का अवलोकन किया और स्वयं ने भी बैठकर भोजन के पैकेट तैयार करवाए। जहां सफाई व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंस की पालना करने की बात कही। वहीं पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत एवं बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर से भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अशोक काठ, ब्लॉक उपाध्यक्ष हरिमोहन माल, आईटी सैल जिला संयोजक नरेन्द्र बैंसला, रूपसिंह पीलवाल, पूनम रिहाना, विश्राम प्रजापत, सुबोध शर्मा, महेन्द्र दडग़स, सुरेन्द्र माल, विनेश वर्मा भी मौजूद थे।

पीडि़त परिवार को दी आर्थिक सहायता

बांदीकुई. भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने थलां के बास पहुंच आगजनी के पीडि़त परिवार को ढांढ़स बंधाया। भीम आर्मी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विकास पोषवाल ने बताया कि आगजनी में भागचंद बैरवा की 8 बकरियां एवं एक बछड़ा जिंदा जल गया। लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इस पर भीम आर्मी टीम की ओर से 71 सौ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया और सरकार से भी सहायता की मांग की। इस मौके पर अशोक कुण्डारा, प्रज्ञान कमल देवतवाल, हिमांशु ओम मेहरा, महेन्द्र मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी प्रकार ललित लकवाल की ओर से भी 21 सौ रुपए का आर्थिक सहयोग पीडि़त परिवार को दिया गया।(ए.सं.)

