आइसोलेशन वार्ड से भागने वाले कोरोना संदिग्ध मरीजों के खिलाफ मामला दर्ज

दौसा. Case filed against suspected corona patients who fled from isolation ward. जिला मुख्यालय के महेश्वरा रोड स्थित मीणा छात्रावास में कोरोना संदिग्धों के लिए बने आइसोलेशन वार्ड से 30 मार्च शाम को चिकित्सक, चिकित्साकर्मियों व सुरक्षाकर्मियों को गच्चा देकर भागे 11 कोरोना संदिग्धों के खिलाफ मंगलवार को सदर पुलिस थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं चिकित्साधिकारियों ने पुलिस की मदद से सभी कोरोना संदिग्धों को दस्तयाब कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि 30 मार्च शाम को इन संदिग्ध मरीजों के यहां से फरार होने के बाद चिकित्सा विभाग, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ गई। चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी रातभर इन मरीजों को रातभर ढूंढते रहे। पीएमओ डॉ. सीएल मीना ने बताया कि सभी मरीज नेगेटिव है, लेकिन इस तरह की चूक बर्दाश्त के बाहर है।

इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

सदर थाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस विशेष टीम के प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने मामला दर्ज कराया कि जिला अस्पताल की शाखा के रूप में मीणा छात्रावास को अस्थाई कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया था। यहां पर संदिग्धों को भर्ती कर उनके सैम्पल जांच के लिए जयपुर भेज दिए थे। वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध थूमड़ी निवासी रिंकु कुमार, कंवरपुरा निवासी नरसी मीणा, चूडिय़ावास निवासी कृष्ण बैरवा, कालीपहाड़ी निवासी राहुल कुमार, सौदान, मुथरेश, कमलेश , इन्द्राज व मीठालाल, भाण्डारेज निवासी हरिनारायण व बड़ी बैरास निवासी विनोद कुमार के खिलाफ (आईपीसी की धारा 188, 239, 270 व 271) द्वेषतापूर्व दूसरे लोगों के जीवन को संकट में डालने का मामला दर्ज कराया गया है।

चिकित्सा विभाग कर रहा है लापरवाही

विश्वभर में कोरोना वायरस के संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दौसा जिले का चिकित्सा एवं सामान्य प्रशासन मामले को हल्के में ले रहे हैं। आइसोलेसशन वार्ड से मरीज को 14 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन यहां तो हालात बदतर हैं। संदिग्ध मरीजों के फरार होने से सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी अपनी ड्यूटी के प्रति गम्भीरता नहीं बरत रहे हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं होती है शायद ये संदिग्ध मरीज यहां से फरार ही नहीं होते।

यह भी है बड़ी चूक

जिले में सोमवार शाम तक 82 संदिग्ध मरीजों के सैम्पल लेकर कोरोना बीमारी की जांच के लिए जयपुर भेज दिए। इनमें से 68 जनों की रिपोर्ट ही आ पाई है। शेष की रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है, फिर भी इतनी बड़ी चूक हो गई। यह गम्भीर मामला है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि कई संदिग्ध मरीजों को तो यहां के चिकित्सकों ने होम आइसोलेट की सलाह देकर घर भेज दिया। 82 मरीजों से मात्र 30 मरीजों के आसपास ही मरीज अस्पताल में थे। जबकि दो से तीन बार सेम्पल लेकर जांच कराई जाती है।