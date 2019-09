महुवा विधायक के खिलाफ मारपीट व लूट का मामला दर्ज,  सीआईडीसीबी को सौंपी जांच

दौसा. महुवा. Case of assault and robbery filed against Mahuva MLA, investigation submitted to CIDCB कस्बे के भतपुर रोड पर 28 सितम्बर को विधायक ओमप्रकाश हुड़ला द्वारा शराब के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर कोलवा थाना इलाके के खड़का कुण्डल निवासी कमलेश कुमार मीना ने विधायक ओमप्रकाश हुड़ला के खिलाफ मारपीट व नकदी छीन ले जाने का मामला दर्ज कराया है।

महुवा थानाप्रभारी करणसिंह राठौड़ ने बताया कि खड़का कुण्डल निवासी कमलेश कुमार ने मामला दर्ज कराया है कि 28 सितम्बर दोपहर बाद उनके गोदाम पर शराब की गाड़ी खाली हो रही थी। जहां उनके कर्मचारी करतार गुर्जर व कल्याण मीणा सहित अन्य लोग गाड़ी को खाली कर रहे थे। इस दौरान महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला, महावीरा सैनी अपने आठ-दस लोगों के साथ दो गाडिय़ों में सवार होकर वहां पहुंचे जिन्होंने वहां मौजूद उनके कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक दुकान के अन्दर ले जा कर मारपीट की। उनमें से किसी ने कल्याण की जेब में रखे 20 हजार रुपए भी छीन लिए।



इसके बाद उनको गाड़ी में पटक कर थाने ले गए। जहां पुलिस मौजूद थी। इससे पूर्व 21 अगस्त को मंडावर रोड स्थित शराब की दुकान पर जाकर मारपीट की तथा धमकी दी कि 15 लाख रुपए दिलवादे अन्यथा दुकान नहीं चलने दी जाएगी। जिसके सबूत उनके पास है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआईडीसीबी को भेज दी है।



नियमानुसार कार्रवाई, आरोप निराधार

मण्डावर. कस्बे के समीप रामकुटी उकरूंद में सोमवार को महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने पत्रकारों से कहा कि सरकारी दुकानों की आड़ में अवैध रूप से जगह-जगह खुलेआम दुकानों में शराब बेची जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने आबकारी निरीक्षक महुवा लोकेश यादव, पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा एवं महुवा थानाधिकारी करणसिंह राठौड़ को की। आबकारी दल एवं पुलिस दल के साथ वे मौके पर पहुंचे थे। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि इस स्थान पर दुकान व गोदाम की अनुमति नहीं है। आबकारी और पुलिस विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई कर शराब की दुकान से मौके पर शराब को जब्त कर सैल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। दबाव में महुवा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि निराधार व असत्य है।