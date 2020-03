दलित परिवार के घर में घुस कर हमले का मामला: थाने के बाहर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन

लालसोट (दौसा).Case of attack by entering Dalit family's house: villagers protest out उपखण्ड के अजबपुरा गांव में गत दिनों एक दलित परिवार के घर में घुस कर हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज करने व गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीडि़त पक्ष के साथ दर्जनों ग्रामीणों ने घटना में घायल के साथ लालसोट थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

इस दौरान ग्रामीणों ने लालसोट पुलिस पर ढिलाई के आरोप लगाते हुुए नारे भी लगाए। बाद में थाना प्रभारी अमित चौधरी द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच करने भरोसा दिए जाने पर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन समाप्त किया। गुरुवार दोपहर करीब बारह बजे अजबपुरा गांव निवासी दर्जनों महिला पुरुष लालसोट थाने पर पहुंच गए और वहां लालसोट विकास मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर जोशी व मुकेश रामगढ़ की अगुवाई में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धरना स्थल पर हमले में घायल रामकेश मीना बैरवा भी लेट गया।



ग्रामीणों का कहना था कि गत 4 मार्च को राजकुमार मीना, राजेश मीना, श्रीराम मीना व कैलाश मीना ने अजबपुरा गांव निवासी रामकेश बैरवा के घर में घुस कर रामकेश व उसकी पत्नी पर हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया था।जिससे उन्हें गंभीर चोटेंं आई थी। पीडि़त परिजनों का कहना था कि आरोपी अब भी उन्हें धमका रहे हैं। कुछ देर बाद लालसोट एसएचओ अमित चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे और पीडि़त परिजनों व ग्रामीणों की समझाइश की। थाना प्रभारी ने कहा कि मामला दर्ज कर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर संबधित धाराएं लगाई हैं।

उन्होंने पीडि़त परिजनों व ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच के लिए आश्वसत करते हुए कहा कि मामले को लेकर दोबारा चिकित्सक परामर्श ले लिया जाएगा और उनके परामर्श के आधार पर धाराएं जोड़ ली जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने पीडि़त पक्ष को आरोपियों द्वारा धमकाए जाने की शिकायत पर कहा कि एक परिवाद इस बारे में और दें,जिससे की उसे भी दर्ज कर कार्रवाईकी जा सके। इन आश्वासनों के बाद पीडि़त पक्ष व ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया।