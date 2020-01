पेट्रोल पम्प पर लूट व फायरिंग का मामला दर्ज, एसपी ने लिया जायजा

Case of robbery and firing registered on petrol pump: सैंथल के बीनावाला पेट्रोल पम्प की वारदात

दौसा/सैंथल. पुलिस थाना सैंथल इलाके के बीनावाला स्थित श्री कृष्णा फिलिंग पेट्रोल पम्प पर गुरुवार रात को अज्ञात नकाबपोश लुटेरों द्वारा नकदी, लेपटॉप व मोबाइल लूट कर सेल्समैन व प्रबंधक के साथ मारपीट कर हवाई फायर करने वाले मामले में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। इधर, पेट्रोल पम्प के प्रबंधक मनोहरलाल शर्मा ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि सैंथल थाना पुलिस ने गुरुवार रातभर विभिन्न पुलिस थाना इलाकों में नाकाबंदी करवाई व रातभर लुटेरों की तलाश भी की, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं लगे।

थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि थाना इलाके के बीनावाला में श्रीकृष्णा फिलिंग स्टेशन पर गुरुवार रात करीब साढ़े 9 बजे आए नकाबपोश लुटेरों ने सेल्समैन अमरङ्क्षसह गुर्जर एवं प्रबंधक मनोहरलाल शर्मा के साथ मारपीट कर हवाई फायर कर दिया। लुटेरे पेट्रोल पम्प से लेपटॉप, नकदी व मोबाइल ले गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना पर रात को ही दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र कुमार भी पेट्रोल पम्प पहुंच गए। रात को पुलिस ने सेल्समैन एवं पेट्रोल पम्प प्रबंधक को रात को ही जिला अस्पताल मेंभर्ती कराया। वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कम्प मच गया। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक ने भी मौका देख कर थाना प्रभारी को शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। इधर, पेट्रोल पम्प प्रबंधक मनोहर लाल शर्मा ने सैंथल पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले



सैंथल थाना पुलिस ने पेट्रोल पम्प पर लगे सीसीटीवी कैमरों में आई तस्वीरों को गौर से देखा। वहीं थाना प्रभारी ने पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाशी में लगा दिया है। पुलिस साइबर सैल की भी मदद ले रही है।

दो दिन में फायरिंग की दो वारदात



जिले में चोरी व लूट व फायरिंग की दो दिन में दो वारदात हो चुकी है। एक वारदात 8 जनवरी की रात को महुवा के रामगढ़ गांव में हो गई। इसमें चोर मकान में रखी बाइकों को चुरा कर ले जा रहे थे। रोकना चाहा तो फायरिंग कर फरार हो गए। दूसरी वारदात सैंथल थाना इलाके के बीनावाला में हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

