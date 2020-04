तीन थडिय़ों से नकदी व सामान पार

Cash and goods crossed with three bags: शहर के गुढ़ारोड की है घटना

बांदीकुई. थानान्तर्गत शहर के गुढ़ारोड पर रविवार रात चोरों ने तीन थडिय़ों के ताले तोडकऱ नकदी, नमकीन, बिस्किट व अन्य सामान पार कर लिया। घटना का पता सोमवार सुबह व्यापारियों के थड़ी खोलने आने पर लगा। जानकारी के अनुसार बाबूसिंह यादव, बृजमोहन डोई एवं मोहन मीणा रविवार दोपहर दुकान बढ़ाकर घर चले गए। रात को चोरों ने थडिय़ों के ताले तोडकऱ सामान बिखेर दिया।

बाबूसिंह यादव की थड़ी से साढ़े 3 हजार की नकदी व बृजमोहन एवं मोहन की थड़ी से बिस्किट, नमकीन एवं कुरकुरे सहित अन्य सामान चुरा ले गए। सूचना पर थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। लोगों में चर्चा है कि लॉकडाउन में गुटखा-तम्बाकू पर प्रतिबंध है। ऐसे में चोरों को शक था किइन थडिय़ों में गुटखा-तम्बाकू मिल सकती है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद चोरों को गुटखा-तम्बाकू नहीं मिला। ऐसे में अन्य सामान ही चुरा ले गए। (ग्रामीण)

पेयजल समस्या पर फूटा आक्रोश



गुढ़ाकटला. कस्बे के कई मोहल्लों में गत एक माह से पेयजल समस्या बरकरार है। स्थानीय पंचायत प्रशासन एवं जलदाय विभाग को बार बार समस्या से अवगत कराने पर भी कोई स्थाई समाधान नहीं निकलने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को कस्बे के आईटी केन्द्र पर पहुंच प्रशासन के विरोध में नारे लगाए।

लोगों का आरोप था कि कस्बे के उ"ा जलाशय से की जा रही आपूर्ति में आधा दर्जन मोहल्लों में गत एक माह से पानी नहीं पहुंच रहा। इससे सब्जी मण्डी, सैन मोहल्ला, छीपी मोहल्ल, मुख्य बाजार सहित कई मोहल्लों में पेयजल संकट बना हुआ है। वहीं कस्बे के लाटा मोहल्ला, महावर मोहल्ला, जोशी मोहल्ला, माधो पाडा, कल्याण चौक पर भी नलकूपों से हो रही सीधी आपूर्ति गत दो सप्ताह से बंद है। इससे कोरोना संक्रमण के दौर में भी जान जोखिम में डाल सार्वजनिक स्थानों से पानी भरना पड़ रहा है। लोगों ने आईटी केन्द्र पर प्रदर्शन कर सात दिन में समस्या से निजात नहीं दिलाने पर उग्र आन्दोलन कर जलदाय विभाग का घेराव करने की चेतावनी दी।विरोध के दौरान मौजूद महिलाओं ने पंचायत भवन के बाहर खाली मटके फोड़ प्रदर्शन किया।

