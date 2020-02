मंडावरी कस्बे में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

CCTV cameras will be installed in Mandavari town: सर्राफा दुकान से दो लाख की लूट के बाद पुलिस ने मांगे ग्रामीणों से सुझाव

लालसोट. मंडावरी कस्बे में गत दिनों एक सर्राफा दुकानदार से दिनदहाड़़े दो लाख रुपए की घटना के बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने सोमवार को सीएलजी बैठक आयोजित की।इसमें सीएलजी सदस्यों के साथ कस्बे के अधिंकाश दुकानदारों व प्रबुद्धजनों ने शिरकत की।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कमल मीना ने बताया कि कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक चौबंद करने के लिए पंचायत समिति लालसोट द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में कस्बे के सभी आम रास्तों से समझाइश के माध्यम से अतिक्रमण को हटाने, रात्रि में तेज आवाज में डीजे बजाने व डेक मशीन बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मंडावरी कस्बे में पुलिस जाप्ता तैनात करने एवं पुलिस चौकी खोलने के लिए प्रस्ताव भेजने समेत कई निर्णय किए गए।

स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष दीनदयाल सोनी ने कस्बे की सभी सर्राफा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया। बैठक में कपड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश चौधरी, महेश सोनी, रामधन लाकड़ा, रामोतार मीना, थाना प्रभारी हरदयाल मीना एवं एएसआई रघुराज सिंह आदि मौजूद थे। (नि.प्र)

कोलवा थाने में सीएलजी बैठक आयोजित



गुढ़लिया-अरनिया. कोलवा थाने में सोमवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इसमें पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत ने कहा कि साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। लोग ऑनलाइन व एटीएम से रुपए निकलवाने की ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में जरुरत है लोगों को जागरूक होने की। कोई भी बैंककर्मी बनकर खाते से जुड़ी गोपनीय सूचना मोबाइल पर मांगे तो उपलब्ध नहीं कराए और अगले दिन बैंक जाकर ही जानकारी करें। मोबाइल पर मैसेज आने पर लिंक नहीं जोड़े।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों की पुलिस को तय समय पर सूचना दें। ग्रामीणों ने कहा कि बड़े आबादी वाले गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। महाशिवरात्रि पर भरने वाले पांच दिवसीय मेले में महिला कांस्टेबल व पुलिस के जवान शांति व्यवस्था के लिए तैनात किए जाएं।थाना प्रभारी बनवारीलाल ने यातयात नियमों का पालन करने पर बल दिया। राजेन्द्रसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, गिर्राज गोठवाल, रामराय पंचोली, सुरेश सोणी, अशोक मानोता, महेन्द्रसिंह, राजेन्द्र शर्मा, रामसिंह तंवर, प्रेमकुमार गुप्ता आदि मौजूद थे।

