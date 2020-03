चांदबावड़ी की विश्व में बनाई जाएगी पहचान-खटाना

Chandbawadi will be identified in the world: राउमावि आभानेरी में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव

बांदीकुई. राजकीय उ. माध्यमिक विद्यालय आभानेरी में वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। इसमें छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रतिभाशाली छात्र, भामाशाह एवं पूर्व में अध्यनरत रह चुके लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक गजराज खटाना ने कहा कि आभानेरी की चांदबावड़ी की विश्व में पहचान बनाने का प्रयास किए जाएगा। हाल ही में विधानसभा में चांदबावड़ी का विकास कराने एवं सैलानियों की सुविधाओं में इजाफा किए जाने का मुद्दा उठा चुके हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिल सके।

Chandbawadi will be identified in the world

राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय पीचूपाड़ा कलां, प्रतापपुरा, द्वारापुरा में भी हुए वार्षिकोत्सव में विधायक ने शिरकत की। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक घनश्याम मीणा, सीबीईओ चौथमल मीणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तेजसिंह सिहर्रा, कांग्रेस आईटी सैल जिला संयोजक नरेन्द्र बैंसला, प्रधानाचार्य विश्म्भरदयाल मीणा, पूर्व प्रधान जौहरीलाल मीणा, फैलीराम बैरवा, रामधन छाबड़ी, रामसिंह म्हाणा एवं रामहेत सैनी भी मौजूद थे।

गुढ़लिया-अरनिया. राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय भांवता-भांवती में शनिवार को वार्षिकोत्सव, प्रतिभा एवं पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थियों का सम्मान समारोह हुआ। इसमें विधायक गजराज खटाना ने कहा कि बालक-बालिकाएं तनावमुक्त होकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें और अ‘छे अंक अर्जित कर गांव का नाम रोशन करें। पंचायत शिक्षा अधिकारी बाबूलाल गुर्जर ने विद्यालय में संचालित गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान स्कूली छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी।

विधायक ने शीघ्र ही विज्ञान संकाय खोले जाने का भरोसा दिलाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तेजसिंह सिहर्रा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीणा, एसीबीईओ महेश शर्मा, सम्तपराम मीणा, महेश मीणा, रत्तीराम मीणा, गिर्राज मीणा, शारीरिक शिक्षक ओमप्रकाश राजोरिया एवं पूर्व प्रधान पूरणमल मीणा ने भी शिरकत की। मंच संचालन व्याख्याता गोपाल ने किया।





बांदीकुई. राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय अनंतवाड़ा में वाषिकोत्सव व पूर्व छात्र सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीना रहे।अध्यक्षता पंचायत शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार मीना ने की। विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सहायक अभियंता धर्मेन्द्र कुमार मीना, एसडीएमसी सदस्य फतेहसिंह राजपूत, विजेन्द्रसिंह, विश्रामसिंह थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक व भामाशाहों को इन आयोजनों में एक साथ बैठने का मौका मिलता है।बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। श्रेष्ठ व प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। हरकेश सिंह, घनश्याम, नवलसिंह, नंदकिशोर, बाबूलाल , लल्लूराम, चन्द्रभान, विनोदकुमार, रामनारायण, गजराज , रचना वर्मा एवं सुमेरसिंह मौजूद थे।

Chandbawadi will be identified in the world