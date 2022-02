फर्जी कंपनी में इन्वेस्ट कराकर करोड़ों की ठगी, शातिर आरोपी दबोचा

Cheating of crores by investing in fake company, vicious accused caught- डिडवानी निवासी आरोपी जगदीश खण्डेलवाल मोटा ब्याज व भूखण्ड देने का देता था लालच

दौसा Published: February 27, 2022 08:30:43 pm

दौसा. कोतवाली थाना पुलिस को करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रविवार को कोतवाली थाना प्रभारी लालसिंह यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल निवासी डिडवाना लालसोट हाल निवासी विष्णु विहार कॉलोनी प्रेमनगर, आगरा रोड जयपुर को डिडवाना से गिरफ्तार किया गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी 26 मामलों में स्थायी वारंटी व 1 मामले में गिरफ्तारी वारंटी है। कोतवाली थाने में दर्ज 3 प्रकरणों में फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 27 चेक अनादरण के मामले चल रहे हैं। आरोपी की तलाश जयपुर श्यामनगर, अशोक नगर, कोटा व मध्यप्रदेश पुलिस को थी।

शातिर ठग, देता रहा झांसा

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी शातिर ठग है। इसके द्वारा वर्ष 2009 में इंश्योर लाइफ इन्फ्राट्रेक्चर इंडिया लिमिटेड नाम की फर्जी रियल स्टेट कंपनी संचालित की गई थी। इसमें इन्वेस्ट करने पर 15 प्रतिशत ब्याज व शहर में भूखण्ड देने का लालच देकर लोगों के करोड़ों रुपए की ठगी किया करता था। ठगी करने के बाद भी आरोपी लम्बे समय तक लोगों को अन्य संस्थाओं द्वारा उनका पैसा रोका हुआ बताकर मिलते ही देने का झांसा देता रहा। उन्होंने बताया कि आरोपी के द्वारा ठगी के पैसों से जयपुर प्रेमनगर में 5 करोड़ की लागत का आलिशान मकान बना रखा है। इसकी वर्तमान में ऑनलाइन प्रोपर्टी एप पर 4 करोड़ में बेचान निकाल रखी है।

कोतवाली में इन्होंने दर्ज कराई रिपोर्ट

दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र में मोटा ब्याज व जमीन देने का लालच देकर बाबाजी की छावनी निवासी महेश चन्द्र से 6 लाख 10 हजार रुपए, पण्डा मोहल्ला निवासी सुबोध नागर से 4 लाख 29 हजार की ठगी की। कैलाश प्रसाद खण्डेलवाल व अन्य 4 स्थानीय लोगों को अपनी फर्जी कंपनी में षडय़ंत्र रचकर एजेन्ट बनाया और आम लोगों के 5 करोड़ रुपए का निवेश कराकर हड़प लिए थे। इसी तरह प्रदेश के अन्य थानों इलाकों में भी आरोपी ने करोड़ों की ठगी की थी।

पुलिस टीम में ये थे शामिल

कोतवाली थाना प्रभारी लालसिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देश पर सीओ कालूराम मीना के सुपरविजन में टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। टीम में एएसआई सुरेन्द्रसिंह, कांस्टेबल मीठालाल, प्यारेलाल, लक्ष्मीनारायण, महेश व हरलाल सिंह शामिल रहे।

