छठी से पीजी तक के छात्र-छात्राओं की शुरू होंगी कक्षाएं

Classes will start for students from VI to PG: क्षमता से आधे बच्चों की अनुमति, करीब 11 माह विद्यार्थी जाएंगे स्कूल

दौसा. कोरोना महामारी से उभरने के बाद आखिर अब शिक्षण संस्थाओं में उच्च प्राथमिक स्तर से पीजी तक की पढ़ाई सोमवार से सुचारू हो जाएगी। करीब ग्यारह माह तक कोरोना लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों के बिना सूने रहे शिक्षा के मंदिरों में रौनक लौटने लगी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को परिजनों की सहमति के बाद अध्ययन के लिए स्कूल आने की अनुमति दी थी। अब कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्कूल खोले गए हैं। वहीं कॉलेज में भी सभी कक्षाओं में शिक्षण सुचारू हो जाएगा।

स्कूलों व कॉलेजों में रविवार को शिक्षण संचालन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। कोरोना से बचाव के लिए जागरुकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। सेनेटाइजर व हाथ धोने तथा पर्याप्त दूरी रखकर बैठक व्यवस्था की गई है। सरकार के निर्देशानुसार कक्षाओं में क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही बच्चे बैठाए जा सकेंगे। प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल, उत्सव, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे परिसर को सेनेटाइज किया जाएगा। स्वच्छता पर खास ध्यान देना होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष के सामने फुट ऑपरेटेड सेनेटाइज स्टैण्ड लगेगा। बिना मास्क किसी को भी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। थर्मल स्केनर, सोडियम हाइपोक्लारोडड आदि की व्यवस्था भी स्कूल में रहेगी। बच्चों को पानी अपने घर से ही लाना होगा। लंच भी कक्षा में ही करना होगा। पाठ्य सामग्री एक-दूसरे को देने या समूह में एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। वहीं कक्षा एक से पांच तक का अध्ययन फिलहाल ऑनलाइन ही जारी रहेगा।



अवकाश के दिन भी खुले स्कूल



विद्यालय संचालन शुरू करने सहित परिणाम उन्नयन व गतिविधियों पर चर्चा के लिए रविवार को अवकाश के दिन भी सरकारी स्कूल खुले। अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित कर चर्चा की गई। कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरित किया गया।



आरोग्य सेतु एप का उपयोग करें

पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉ. बी.एल. मीना ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को मास्क, सेनेटाइजर एवं पीने के लिए पानी से भरी बोतल लाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालय परिसर में थूकने पर पाबन्दी रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर उसका उपयोग करेंगे।

