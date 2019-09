सुबह शहर के निरीक्षण पर निकले कलक्टर: कचरे के ढेर व टूटे फेरोकवर देख भड़के

दौसा. Collectors came out on inspection of the city in the morning: raging after seeing garbage piles and broken ferro जिला कलक्टर अचिवल चतुर्वेदी व उपजिला कलक्टर डॉ. गोवर्धनलाल शर्मा शुक्रवार सुबह शहर में करीब दो घंटे पैदल दौरा कर जगह-जगह पड़े कचरे के ढेर, कचरे से अटे पड़े नाले, क्षतिग्रस्त सड़क व टूटे फेरोकवरों को देख भड़क गए।



जिला कलक्टर एवं उपजिला कलक्टर सुबह टी-शर्ट पायजामे में ही शहर के आगरा रोड, मण्डी रोड, सब्जी मण्डी व लालसोट रोड पहुंच गए। उनके निरीक्षण पर निकलते ही नगरपरिषद , सार्वजनिक निर्माण विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों में हड़कम्प मच गया। नगर परिषद के आयुक्त मय टीम उनके साथ ही थे। वे नया कटला में पहुंचे, वहां पर कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे।



इसके बाद वे सब्जी मण्डी में पहुंचे, वहां पर अव्यवस्थित रूप से लगे ठेले व सामान को देखकर भड़क गए। जिला कलक्टर व उपजिला कलक्टर लालसोट रोड पर पहुंचे यहां बरकत तिराहे पर भी कचरे का ढेर देखा। बरकत चौराहे पर ही डिवाइडर के सट कर गहरा गड्डा हो रहा है। इसको ठीक करने के निर्देश दिए। बरकत चौराहे पर ही शौचालय बना हुआ है, जिसमें साफ-सफाई नहीं होने से उन्होंने नाराजगी प्रकट की।



जिला कलक्टर के इस निरीक्षण को देख कर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और लोगों ने भी शहर में फैली गंदगी व अव्यवस्था को देख कर उनसे शिकायत की। इस जिला कलक्टर ने नगरपरिषद आयुक्त को निर्देश दिए हैं, कि वे शहर में जगह- जगह फैले कचरे के लिए कचरा पात्र रखवाएं। जहां पर सड़कों पर फेरोकवर टूटे हुए हैं और सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, उनकी मरम्मत के निर्देश दिए हैं।



नालों की सफाई के दिए निर्देश

जिला कलक्टर ने शहर में कचरे से अटे पड़े नालों को देख कर गहरी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने नगरपरिषद के आयुक्त को निर्देश दिए कि नालों की शीघ्र सफाई कराई जाए। जहां पर नालों में अतिक्रमण हो रहा है, वहां पर अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण हटाने में कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उनको बताएं। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद हर बार बरसात से पहले नालों की सफाई करवाती थी, लेकिन इस बार शहर के नालों में जगह-जगह गंदगी व कचरा भरा हुआ है। इससे नालों में दिनभर सड़ांध मची रहती है।