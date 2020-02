मनरेगा मजदूरों की विवशता: ग्यारह वर्षों से छाया के लिए टेंट का इंतजार

Compulsion of MNREGA workers: waiting for tents for shade: टैंट नहीं मिले तो गर्मी में तपेंगे मनरेगा मजदूर, पेड़ों की छांव में बैठ कर करना पड़ता है आराम

दौसा. जिले में वर्ष 2008-09 के बाद मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर छाया के लिए टैंट नहीं मिल रहे हैं। मजदूरों को निर्माण स्थल पर मध्यान्तर के समय पेड़ों की छांव में बैठ कर आराम करने की विवशता बनी हुई है। अब गर्मी के मौसम में और भी अधिक परेशानी आ सकती है। यहीं नहीं जिन महिला मजदूरों के पास छोटे बालक होते हैं, उनके लिए भी पालने की जरूरत होती है। लेकिन यहां कुछ भी नहीं मिलते हैं। यदि बात की जाए प्रदेश की तो पूरे प्रदेश में 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 589 ग्राम पंचायतों में 9589 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में 17 लाख 39 हजार 965 लोग काम कर रहे हैं।

Compulsion of MNREGA workers: waiting for tents for shade



जबकि प्रदेश में जब मनरेगा मजदूरी का कार्य शुरू हुआ था, तब सरकार ने मनरेगा के क‘चे व पक्के निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए छाया, दवाई, महिला मजदूरों के बालकों के लिए पालने, मेडिकल किट आदि की सुविधा रखने के निर्देश दिए थे। शुरुआती दौर में एक-दो वर्ष तो टैंट चले, लेकिन बाद में फट गए, उसके बाद से लेकर आज तक टैंट लगाए ही नहीं गए।





यहां इतने चल रहे हैं मनरेगा कार्य



दौसा जिले में 234 ग्राम पंचायतों में से 202 ग्राम पंचायतों में क‘चे व पक्के 731 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन निर्माण कार्यों पर 12 हजार 434 श्रमिक लगे हुए हैं। वहीं इनमें से दौसा पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों में से 28 ग्राम पंचायतों में 75 स्थानों पर मनरेगा निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार बांदीकुई की 46 ग्राम पंचायतों में से 45 ग्राम पंचायतों में 96 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है। लालसोट पंचायत समिति की 49 ग्राम पंचायतों में से 46 ग्राम पंचायतों में 324 स्थानों पर काम चल रहा है। वहीं लवाण पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में से 21 में 66 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी प्रकार महुवा पंचायत समिति की 44 ग्राम पंचायतों में से 29 ग्राम पंचायतों में 73 मनरेगा कार्य चल रहे हंै। सिकराय पचंायत समिति की 41 ग्राम पंचायतों में से 33 ग्राम पंचायतों में 97 स्थानों पर मनरेगा मजदूरी के काम चल रहे हैं।

गर्मियों में बढ़ जाएगी मुश्किल

जिलेभर में मनरेगा योजना के निर्माण कार्य प्रतिदिन चलते हैं। मजदूरों को सर्दियों में तो फिर भी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। गर्मियों में लू के थपेड़ों में मजदूरों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मजदूरों का एक मात्र सहारा पेड़ों की छाया ही रहेगी।

फैक्ट फाइल

जिले की स्थिति

1. ग्राम पंचायतें - 234

2. ग्राम पंचायतों में चल रहे हैं निर्माण - 202

3. निर्माण कार्यों की संख्या - 731

4. मजदूरों की संख्या - 12434

प्रदेश की स्थिति

1. ग्राम पंचायतें - 9894

2. ग्राम पंचायतों में चल रहे हैं निर्माण - 9589

3. निर्माण कार्यों की संख्या - 106446

4. मजदूरों की संख्या - 1739965

गर्मियों में छाया की व्यवस्था करा दी जाएगी

जिले में जिस समय मनरेगा योजना आई थी उसी वक्त टैंट लगाए गए थे। अब आगामी गर्मियों में मनरेगा स्थलों पर छाया की व्यवस्था करा दी जाएगी।

- एल.के. बालोत, सीईओ जिला परिषद दौसा

Compulsion of MNREGA workers: waiting for tents for shade