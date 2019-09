शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में टीटीई व यात्री के बीच कहासुनी

बांदीकुई. शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में बेटिकट यात्री मिलने पर टीटीई व महिला यात्री के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि शताब्दी एक्सप्रेस को स्टेशन पर निर्धारित समय से दो मिनट अतिरिक्त रोककर बेटिकट यात्री को उतारना पड़ा। इसके बाद भी करीब एक घण्टे तक कहासुनी होती रही। इसके बाद महिला यात्री द्वारा एक यात्री के नम्बर पर मोबाइल पे-एटीएम रुपए मंगवाकर जुर्माना भरा। इसके बाद मामला शांत हुआ।

Conflict between TTE and passenger in Shatabdi Express train

जानकारी के अनुसार गाजियाबाद निवासी प्रीति व सुमन के नाम सी-13 में रिजर्वेेशन था और मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आना था, लेकिन इसमें से एनवक्त पर आवश्यक काम पड़ जाने के कारण सुमन नहीं आ पाई और उसकी जगह प्रीति मित्तल स्वयं के बेटे शिवांग को साथ लेकर ट्रेन में सवार होकर रवाना हो गई। खैरथल-अलवर के बीच टीटीई ने जांच की तो शिवांग के पास टिकट नहीं होना पाया गया।

इस पर टीटीई ने महिला यात्री से जुर्माना भरने के लिए कहा तो महिला यात्री का तर्क था कि स्वयं व उसकी बहन का रिजर्वेशन था, लेकिन बहन नहीं आने पर बेटे को ले आई। उन्होंने रिजर्वेशन की राशि जमा कराई है फिर वह जुर्माना क्यों भरे। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी विवाद हो गया। इस पर टीटीई ने कण्ट्रोल में सूचना दी। इस पर शताब्दी एक्सप्रेस के बांदीकुई स्टेशन पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान एवं टीटीई ट्रेन पर पहुंचे, लेकिन महिला के ट्रेन से नहीं उतरने पर ट्रेन को ठहराव के समय के अतिरिक्त दो मिनट के लिए ओर रोकना पड़ा और महिला यात्री को उतार लिया।

टीटीई ने बताया कि यदि कोई ब्लड रिलेशन में होता है तो ट्रेन रवाना होने के 24 घण्टे के अंदर रिजर्वेशन कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराकर यात्री का नाम परिवर्तित करवा सकते हैं। ऐसे में नाम परिवर्तन नहीं कराया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पर महिला यात्री ने किसी अन्य यात्री पे एटीएम पर राशि मंगवाई और उस यात्री से नकद राशि लेकर 2050 रुपए का जुर्माना भरा।(ग्रामीण)

Conflict between TTE and passenger in Shatabdi Express train