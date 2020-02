कन्या कॉलेज भवन का निर्माण शीघ्र-खटाना

Construction of girls college building soon in Bandikui: कॉलेज में आयोजित हुआ संवाद-संगम कार्यक्रम

बांदीकुई. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को संवाद संगम व पुरस्कार वितरण समारोह विधायक गजराज खटाना की मौजदगी में हुआ। इसमें विशिष्ट अतिथि अन्तरराष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी विश्राम मीणा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो.अशोक सांमरिया ने की। विधायक ने कहा कि संवाद संगम कार्यक्रम सराहनीय है। इससे अभिभावक, विद्यार्थी एवं कॉलेज प्रशासन के बीच समन्वय रहने से शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ ही नवाचारों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्र अनुशासित रहकर शिक्षा लें। इससे कॉलेज का शैक्षिक माहौल बढ़ सके। इस मौके पर वर्ष 2018-19 में प्रत्येक संकाय में उत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले छात्र एवं वर्ष 2019-20 में साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, स्काउट-गाइड, खेलकूद एवं योजना मंच में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संयोजक प्रो.सुनीता विजय ने कॉलेज में संचालित गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मंच संचालन प्रो.मुन्नालाल गुर्जर ने किया।

इसी प्रकार कन्या महाविद्यालय में कॉलेज कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विधाायक ने कहा कि शीघ्र ही कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसमें विधायक कोटे से करीब 25 लाख रुपए देने का भी भरोसा दिलाया।

वार्षिकोत्सव में दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति



मानपुर. मरियाड़ा के राजकीय उ"ा माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। भामाशाह एवं प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बालिकाओं ने देशभक्ति एवं लोकगीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाह एवं प्रतिभाओं को प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा व अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

प्रधानाचार्य ने स्कूल में करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को मेहनत एवं लगन से परीक्षाओं की तैयारी करने का संकल्प दिलाया। भंवरसिंह गुर्जर, राधेश्याम जांगिड़, बजरंग मरियाड़ा, महाराजसिंह, महेंद्र सिंह, भजनलाल बैरवा, अध्यापक अशोक सोनी, हरिसिंह कालेड़ा, महेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के अधीन समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

