चक्कर नहीं काटे उपभोक्ता, मौके पर हो समाधान

Consumers should not be dizzy, there should be a solution on the spot: जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक, पेयजल समस्या पर जताई नाराजगी

दौसा. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक शुक्रवार को कलक्टे्रट सभा भवन में जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला कलक्टर ने कहा कि परिषद को और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सभी जिला अधिकारी अपने अधिनस्थों को पाबंद करें ताकि कोई भी ग्रामीण अपनी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक व जिला मुख्यालय पर चक्कर नहीं काटे। मौके पर ही समाधान होने चाहिए। विशेष तौर से रसद, विद्युत, पेयजल,चिकित्सा, कृषि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी मुख्यालय पर रहकर कार्य करें। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में सांसद जसकौर मीना ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी किसानों को फायदा दिलाने के लिए सक्रिय रहकर कार्य करें। जिला मुख्यालय पर पीने के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के बारे में जानकारी लेते हुए पुरानी पाइप लाइन को बदलने तथा डीपीआर बनवाने की बात कही। उन्होंने जिले में टैंकरों से की जा रही पेयजल आपूर्ति पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी पी सैनी, सचिव कजोड़मल शर्मा, नगर अध्यक्ष आरएल गुप्ता, सदस्य नाथूलाल शर्मा, विद्युत एवं बीज निगम के भारतीय किसान संघ रमेशचन्द शर्मा ने जिले में विद्युत व जलदाय आपूर्ति पर असंतोष व्यक्त कर सुधार की मांग की।



बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता आरके मीना, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता रामनिवास मीना, सीएमएचओ पीएम वर्मा, जिला रसद अधिकारी प्रहलाद मीना ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी।



इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक विजयसिंह चौधरी, उप निदेशक कृषि विस्तार श्रीकांत अग्निहोत्री, अधिशाष अभियन्ता विद्युत बीएल मीना, जलदाय रामलखन मीना, एचएल मीना, एडीईओ मनीषा जैमन, औषधी निरीक्षक रामकेश मीना आदि थे।

