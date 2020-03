कोरोना फेक न्यूज वायरल करने वाला संविदा चिकित्साकर्मी गिरफ्तार

महुवा (दौसा).Contract medical worker who went to Corona fake news arrested बीसीएमओ कार्यालय में कार्यरत संविदाकर्मी द्वारा बांदीकुई क्षेत्र में कोरोना के आठ पॉजिटिव मरीज पाए जाने वाला झूठा मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने के मामले को लेकर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना प्रभारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉ. रमेश बैरवा ने मामला दर्ज कराया है, कि महुवा ब्लॉक सीएमओ कार्यालय में एसटीएस के पद पर कार्यरत संविदा कर्मी अनिल टांक ने व्हाट्सएप गु्रप पर झूठा समाचार मैसेज किया गया है कि बांदीकुई में कोरोना के आठ मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है।



झूठी अफवाह फैलाने से लोगों में भय पैदा हो गया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर संविदाकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर संविदा कर्मी अनिल टांक ने बताया कि उसने यह मैसेज एसएमएस संविदा भर्ती कर्मी गु्रप में देखा था। उसने उस मैसेज को जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अधिकारियों को तुरंत सूचना मिलने के उद्देश्य यह मैसेज गु्रप में डाला था। जबकि अफवाह फैलाने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। उल्लेखनीय है कि संविदा चिकित्साकर्मी को रविवार को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।