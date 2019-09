तीये की रस्म के बाद पार्क में स्नान करने की बात को लेकर उपजा विवाद

बांदीकुई. शहर के हाई स्कूल के पीछे तीये की रस्म के बाद वार्ड 13 स्थित पार्क में स्नान करने की बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला बढऩे पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को बुलाकर दोनों पक्षों को समझाया गया। आखिर में पालिका प्रशासन ने पार्क के ताला लगा दिया।

Controversy over talk of bathing in the park after the ritual of tiye



जानकारी के अनुसार एक समाज के लोग तीये की रस्म के बाद स्नान करने के लिए पार्क में जाने लगे तो दूसरे समाज के लोगों ने विरोध कर दिया। इसको लेकर कहासुनी हो गई। माहौल तनावपूर्णहोने पर पुलिस पहुंच गई। एक पक्ष का कहना था कि पार्क सार्वजनिक है। स्नान के लिए विरोध करना गलत है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि बगीची में ही स्नान आदि कार्य करते हैं। पार्क में शादी-समारोह एवं धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे में बगीची में स्नान के लिए जाना चाहिए।

इस पर पुलिस व अधिशासी अधिकारी बनवारीलाल मीणा ने दोनों पक्षों को समझाया। प्रशासन ने कहा कि पार्क सार्वजनिक हैं और सभी वर्गों के काम आता है। ऐसे में जो परम्परा लम्बे समय से चली आ रही है, उसी हिसाब से काम होना चाहिए। आखिर में ईओ पार्क के ताला लगाकर चाबी ले गए। बाद में लोग अन्यत्र स्नान करने गए। (ए.सं.)

प्रेमी से 60 हजार रुपए नकद व जेवरात किए बरामद



महुवा. कस्बे की मम्मू कॉलोनी में प्रेमिका के के साथ मिल कर उसके पति की हत्या करने के मामले में पुलिस रिमाण्ड पर चल रहे आरोपी बीएस मीना को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायधीश ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए है। थाना प्रभारी करणसिंह राठौड़ ने बताया कि मम्मू कॉलोनी निवासी शैलू उर्फ अब्दुल सलीम की हत्या के आरोप में रिमाण्ड पर चल रहे आरोपी बीएस मीणा उर्फ गोलू मीणा को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायाधीश ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं।



गौरतलब है कि शैलू की पत्नी रजिया ने अपने प्रेमी बीएस मीना के साथ मिल कर पति की चाकुओं से गोद कर व पत्थरों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके आरोप में पुलिस ने रजिया एवं बीएस मीना को गिरफ्तार किया था। वहीं रजिया को न्यायाधीश ने 13 सितम्बर को ही जेल भेज दिजवा दिया था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने बताया कि आरोपी बीएस के कब्जे से पुलिस ने 60 हजार रुपए नकद, सोने की दो चेन, दो जोड़ी पाइजेब, सोने का पेण्डल, कानों के टॉप्स तथा ब'चों के गहने बरामद कर किए हैं।