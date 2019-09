शक के दायरे में सहकारी समिति: केन्द्रीय अन्वेषण कार्यालय करेगा मामले की जांच

दौसा. बांदीकुई. Cooperative society under suspicion: Central Investigation Office will investigate the matter क्रय-विक्रय सहकारी समिति की हुई ऑडिट में करीब 80 लाख रुपए के गड़बड़झाले के मामले में संदेह की सुई अब क्रय-विक्रय सहकारी समिति पर ही घूमने लगी है। हालांकि सहायक रजिस्ट्रार स्पेशल ऑडिट विभाग दौसा ने मामले में बिंदुवार रिपोर्ट बनाकर जांच के लिए रीजनल ऑडिट कार्यालय जयपुर भेज दी है। जहां से अब जांच अधिकारी लगाए जाने का इंतजार है।

हालांकि क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने मामले में बचाव करने के लिए क्षेत्र के 236 राशन विक्रेताओं को नोटिस जारी कर बकाया राशि निकालकर गेंद उनके पाले में डाल दी थी, लेकिन इनमें से करीब 30 से 40 राशन विक्रेताओं के बिलों का क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने मिलान किया तो इन डीलरों पर एक भी रुपया बकाया होना नहीं पाया गया। ऐसे में अब क्रय-विक्रय सहकारी समिति शक के दायरे में आने से खलबली मची हुई है।

क्या है मामला

सूत्रों के मुताबिक नवम्बर 2017 तक गेहूं एवं चीनी सप्लाई का काम क्रय-विक्रय सहकारी समिति करती थी। ऐसे में राशन सामग्री का उठाव करने पर राशन विक्रेता की ओर से क्रय-विक्रय सहकारी समिति को भुगतान किया जाता था। इसमें राशन विक्रेता राशि जमा कराकर खाद्य सामग्री का उठाव करा लेते थे, लेकिन बाद में यह कार्य क्रय विक्रय सहकारी समिति से हटाकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग स्वयं के स्तर पर करने लग गया। गत मई 2018 में क्रय-विक्रय सहकारी समिति में कार्यरत बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्ता की मौत हो गई। इसी कड़ी में गत दिसम्बर 2018 में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की हुई ऑडिट में करीब 80 लाख रुपए का गड़बड़झाला सामने आया तो क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने जनवरी 2019 से क्षेत्र के 236 राशन विक्रेताओं को नोटिस जारी कर राशि बकाया निकाल दी। जबकि राशन विक्रेता राशि बकाया होने से इंकार कर रहे हैं। इनमें से भी मात्र 15 फीसदी राशन विक्रेताओं के ही बिलों का मिलान हो पाया है।

कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है

हमने 236 राशन विक्रेताओं में से 30 से 40 के बिलों का मिलान किया तो राशन विक्रेताओं की तरफ कोई राशि बकाया होना नहीं पाया गया। हालांकि अन्य शेष राशन विक्रेताओं के बिलों का भी मिलान किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। इसके लिए कॉ-ऑपरेटिव एक्ट की धारा 55 के तहत जांच के लिए फाइल सहकारिता विभाग को भेज दी है। वहीं विशेष ऑडिट शाखा की ओर से भी जांच शुरू कर दी गई है।

-रामचरण गुप्ता,

व्यवस्थापक क्रय-विक्रय सहकारी समिति बांदीकुई

अन्वेषण कार्यालय भेज दी फाइल

गबन के मामले की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण कार्यालय से जांच अधिकारी लगाए जाने का इंतजार है। जांच के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

-ताराचंद मीणा,

सहायक रजिस्ट्रार विशेष ऑडिटर शाखा दौसा।