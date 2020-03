कोरोना अलर्ट: रेलवे स्टेशन पर नहीं होने दें यात्रियों की एक जगह भीड़ एकत्रित

Corona Alert: Do not let the crowds gather at the railway station: मण्डल रेल प्रबंधक ने कोरोना के लक्षण व बचाव से जुड़े फ्लैक्स लगाने के दिए निर्देश

बांदीकुई. उत्तर-पश्चिम रेलवे मण्डल जयपुर प्रबंधक मंजूषा जैन ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और कोरोना से बचाव के लिए समुचित उपाए किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने रिटायनिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग बंद किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटायनिंग रूम को खाली रखा जाए। यहां आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए और कोई यात्री संदिग्ध मिले तो जांच कर रिटायनिंग रूम में रखें। इसके बाद रैफर किया जाए।

उन्होंने कोरोना को लेकर रेलवे स्टेशन पर बड़े फ्लैक्स लगाने की बात कही। बिना टिकट कोई भी व्यक्ति प्लेटफार्म पर नहीं आए। यदि कोई यात्री आए तो बढ़ाया हुआ 50 रुपए शुल्क लिया जाए। अधिक यात्रियों को एक जगह एकत्रित नहीं होने दें। उन्होंने पानी की गुणवत्ता में सुधार की बात कही। उन्होंने आईओ डब्ल्यु विष्ण्ुा तुलारा से कहा कि पानी की टंकियों की सफाई की जाए। वहीं ट्रेनों के कोचों, शौचालयों, प्लेटफार्म के कचरा पात्र एवं अन्य जगहों पर सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिड़काव किया जाए। यात्रियों की भी स्क्रेनिंग की जाए। इसी कड़ी में सुबह हैड टीसी हरिकिशन मीणा, द्वारकाप्रसाद शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रदीप यादव, दीपक नागर व धर्मसिंह की मौजूदगी में मरीजों की स्क्रेनिंग की गई। इसके अलावा ट्रेनों व प्लेटफार्मो पर भी साफ-सफाई बढ़ा दी गई है।



रसिया से आए छात्र की स्क्रीनिंग



रसिया में एमबीबीएस कर रहे छात्र आशीष गुर्जर निवासी बाढ़ बगीची गत 15 मार्च को बांदीकुई आया। सूचना पर मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्क्रीनिंग की। ब्लॉक सीएमएचओ डॉ.आरपी मीणा ने बताया कि रेपिड रेस्पोंस टीम गठित की हुई है। इसमें डॉ.सुनील सोनी, सूर्यप्रकाश, नानगराम, कालूसिंह एवं विनोद शर्मा ने भी मरीजों की स्क्रीनिंग की। चिकित्सालय में भी प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर तैयारी की हुई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं और सभी चिकित्साकर्मियों को कोरोना का प्रचार-प्रसार कर लक्षण व बचाव के उपाए बताए जाने को लेकर पाबंद किया हुआ है।



महिला कांस्टेबल व यात्रियों ने कराए आरक्षण निरस्त



रेल सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस के डर से यात्री भी सहमे हुए हैं। ऐसे में अधिकांश यात्रियों ने टे्रनों में भीड़भाड़ अधिक होने से आरक्षण निरस्त कराते हुए यात्रा रद्द कर दी है। रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षु महिला कांस्टेबलों को भी अवकाश में घर जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आरक्षण निरस्त कराने पड़े हैं। रेलवे सुरक्षा की महिला कांस्टेबलों को बाजार में स्थित एटीएम पर जाने पर रोक लगा दी गई हैं। बैंक प्रशासन की ओर से मोबाइल एटीएम ही प्रशिक्षण केन्द्र भेजा गया है। जहां कांस्टेबलों को राशि निकालपी पड़ रही है। ट्रेनिंग सेंटर परिसर में भी सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिड़काव कराया गया है। (ग्रामीण)

