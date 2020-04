कोरोना अलर्ट: शहरवासी घरों में, सड़कों पर पुलिस

Corona Alert: In urban dwellers, police on the streets: शहर के 22 वार्डों में कर्फ्यू से दिनभर छाया रहा सन्नाटा

दौसा. जिले में कोरोना की दस्तक के बाद दौसा शहर के 22 वार्डों में लगे कफ्र्यू से पुराने शहर के इन मोहल्लों व लालसोट रोड पर शनिवार को दिनभर सन्नाटा छाया रहा। इस इलाके के लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों व मोहल्लों में केवल पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। अस्पताल व अन्य जरूरी काम जाने वाले लोगों की गहनता से जांच के बाद ही आवागमन होने दिया जा रहा है।

इधर कफ्र्यू में स्थिति का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट लोकेश मीना, एएसपी अनिल सिंह चौहान, उपखण्ड मजिस्ट्रेट पुष्कर मित्तल, सीओ सीटी नरेन्द्र व कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना ने कफ्र्यू प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी।

जिला मुख्यालय स्थित नागौरी पुलिया इलाके में लालसोट रोड पर एक होटल में दिल्ली की तबलीगी जमात से आए 10 लोगों में से एक जने को कोरोना पॉजीटिव रिपोर्ट आने के बाद 3 अप्रेल शाम 5 बजे से शहर के वार्ड 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 व 30 मेंंंं कफ्र्यू यानि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जन साधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध) लागू होने के बाद शनिवार सुबह भी भारी पुलिस जाप्ता तैनात देखा गया। पुराने शहर में लोग घरों में ही दुबके रहे। हर गली व मोहल्लों में पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। वहीं अधिकारी भी बार- बार स्थिति का जायजा लेते देखे गए। इस बीच दौसा विधायक मुरारीलाल मीना ने भी नागौरी पुलिया पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। लोगों को जांच में सहयोग करने के लिए समझाया।

कड़ी निगरानी कर रही है पुलिस

शहर के जिन इलाकों में कोरोना वायरस की वजह से कफ्र्यू लगा रखा है, उन इलाकों में पुलिस चप्पे- चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। आगरा रोड से लालसोट रोड गांधी तिराहा होकर जिला अस्पताल व सैंथल रोड की ओर आने-जाने वाले लोगों को विशेष कार्य एवं परिचय पत्र देखने के बाद भी आवागमन करने दिया रहा है।

छावनी में तब्दील है दौसा

कफ्र्यू के बाद में दौसा जिला मुख्यालय छावनी में तब्दील हो गया है। यहां पर कोतवाली, सदर, पुलिस लाइन समेत काफी जाप्ता तैनात कर रखा है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पल-पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

नहीं मानने पर डण्डे भी फटकारे

शहर के कफ्र्यू प्रभावित पुलिस ने नक्शा बनाकर 30 प्वाइंट बनाए। इन प्वाइंटों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कोतवालीथाना प्रभारी श्रीराम मीना ने बताया कि शहर में इन 22 वार्डों में पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया है। वहीं कई गश्ती पार्टियों का भी गठन किया है। जो भी लोग मकानों से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, उनसे घरों में रहने की अपील की जा रही है।

