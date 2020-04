कोरोना अलर्ट: राज्य सभा सांसद डॉ. किरोड़ी कर रहे हैं अपने गांव में मरीजों की सेवा

महुवा (दौसा). Corona Alert: Rajya Sabha MP Dr. Kirori is serving patients in his villageराज्यसभा सांसद डॉ.किरोड़ी लाल मीणा अपने गांव खोहरा मुल्ला में अपने चिकित्सकीय अनुभव से कोरोना से बचाव को लेकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं।

पूर्व प्रधान राजेन्द्र मीना ने बताया कि उपखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोहरा मुल्ला में मरीजों की जांच कर राज्यसभा सांसद उन्हे उचित सलाह भी दे रहें हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान मरीजों की काफी भीड़ उमड़ रही है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सांसद पूर्व में प्रदेश के चिकित्सा विभाग सरकारी सेवा में भी 2 वर्ष काम कर चुके हंै। राजनीति में आने के बाद भी वे 1980 से काफी समय तक महुवा में जनता हॉस्पिटल के नाम से गरीबों की नि:शुल्क सेवा करते रहे थे।

एक ही परिवार के पांच योद्धा कर रहे हैं कोरोना पीडि़तों की सेवा

महुवा. उपखंड क्षेत्र के सिंदुकी के गांव निवासी एक परिवार के 5 चिकित्सक कोरोना की इस जंग में पूरे जोश और जज्बे के साथ देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार सिंदुकी निवासी कल्याण सहाय मीणा के दो पुत्र, दो पुत्रवधू व एक पुत्री इस कोरोना महामारी के समय अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने परिजनों से दूर रहकर निरंतर चिकित्सक के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं । उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री डॉक्टर सरोज मीणा ब्रिस्टल लंदन में कार्यरत हैं।

बेटा डॉ. ब्रजमोहन मीणा कोटा मे,उसकी पत्नी डॉ. रेनू मीणा झुंझुनू में, दूसरा बेटा डॉ. हरिमोहन महुवा के रसीदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तथा उसकी पत्नी डॉ.रश्मि मीणा जेके लोन अस्पताल में कोराना पीडि़तों के उपचार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।