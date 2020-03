कोरोना अलर्ट: दौसावासियों के लिए राहत की खबर, अभी तक 46 का टेस्ट, सभी नेगेटिव

दौसा. Corona Alert: Relief news for Dausa people, Test of 46 so far, all negativeदौसा जिले में राहत की खबर है। अभी तक जिले से 46 कोरोना संदिग्धों के सेंपल जांच के लिए भेजे गए, जो सभी नेगेटिव आए हैं। बुधवार को भेजे गए 9 सैम्पल भी नेगेटिव निकले हैं। इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना चाहता और पूरी तरह चाक-चौबंद है।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा और डॉ. श्रीप्रकाश मीणा ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय और मीणा छात्रावास में कोरोना संदिग्धों के लिए बनाए गए अस्थाई अस्पताल सहित जिले की अनेक सीएचसी और पीएचसी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



डॉ. वर्मा ने बताया कि अभी तक जिले में एक भी मरीज कोविड-19 का नहीं पाया गया है। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक सैम्पल गुरुवार को भेजा गया है, इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी। विभाग पूरी तरह सजग है और आमजन से भी अपील है कि सजग और सतर्क ही रहें। घर के अंदर रहें। अपने आप को बचाकर रखें, घबराएं नहीं।



डॉ श्रीप्रकाश मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक 50 हजार मास्क, 2000 सेनेटाइजर वितरित गए हैं तथा 25 हजार मास्क और मंगाए गए हैं। इसके अलावा सोडियम हाईपोक्लोराइट का छिड़काव करवाया जा रहा है। यह आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए 5000 लीटर सोडियम हाईपोक्लोराइट और मंगाया गया है, जिसे लेने के लिए वाहन कोटा रवाना हो गया है। सोडियम हाईपाक्लोराइट डीसीएम, श्रीराम फर्टिलाइर्जस गु्रप की ओर से नि:शुल्क उपलबध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में हर संदिग्ध की जांच की जा रही है, इसके लिए 289 सर्वे टीमें लगी हुई हैं। मीणा छात्रावास में बने अस्थाई अस्पताल में 19 संदिग्धों को आईसोलेट किया गया है।

2 लाख 23 हजार 338 लोगों की स्क्रीनिंग

दौसा. जिले में कोरोना संक्रमण वायरस के खतरे से बचाने के लिए जिले की करीब पौने 3 सौ टीम घर घर सर्वे कर रही है। सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि अब की चिकित्सा विभाग की टीमों ने अबतक 2 लाख 23 हजार 338 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है। वहीं जिलेभर में 333 बाहर से आए व स्थानीय उन लोगो को होम आइसोलेटेड किया जा चुका है।