कोरोना अलर्ट: मेहंदीपुरबालाजी मंदिर के पट बंद, दर्शन नहीं कर सके हजारों भक्त

मेहंदीपुर बालाजी (दौसा). Corona alert: thousands of devotees could not see the doors of Mehndipur Balaji temple closed कोरोना वायरस भक्त और भगवान के बीच दैत्य बनकर खड़ा हो गया है। इसके चलते मेहंदीपुर बालाजी के इतिहास में पहली बार बालाजी मंदिर के पट भगवान के दर्शनों के लिए बंद करने पड़े हैं।



यह निर्णय श्रद्धालुओं के हित के लिए ही लिया गया है। मेहंदीपुर बालाजी के पट बंद रहने की सूचना बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को ही जारी कर दी थी। बालाजी की संध्या आरती के दौरान मंगलवार से श्रद्धालुओं के लिए बालाजी मंदिर को बंद रखने अनाउंस कर दिया था।

जिन श्रद्धालुओं को इस संबंध में पता चल गया, वे तो सोमवार रात को ही घरों को लौटना शुरू हो गए, लेकिन हजारों श्रद्धालुओं को बालाजी के पट बंद रहने के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे में सोमवार रात को देश के अनेक भागों से बड़ी तादात में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी के दर्शनों के लिए पहुंचे।

बालाजी की सुबह आरती के दौरान तो मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की समस्या को देखते बालाजी के पट खोल इस दौरान मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा व सिकराय तहसीलदार भी बालाजी मंदिर पहुंचे। जिन्होंने जनहित में ध्यान रखते हुए घर लौटने की अपील की। इस पर मंगलवार को श्रद्धालुओं का घरों का लौटना शुरू हो गए।

हालात को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने मंदिर के आसपास पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया। सिकराय तहसीलदार चिरंजीलाल शर्मा ने बताया कि मंगलवार को बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोरपुरी से मिलकर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के निर्णय को जनहित में बताते हुए इसकी कड़ाई से पालना करने का आग्रह किया गया है। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में मौजूद श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस के चलते घरों को लौटने का निर्देश दिया है।