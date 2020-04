दौसा में लगातार चौथे दिन भी राह, कर्फ्यू जारी

Corona Curfew continues for the fourth consecutive day in Dausa: 1754 हो गए कोरोना संदिग्ध

दौसा. दौसा शहर, लालसोट शहर व बहरावण्डा क्षेत्र में रविवार को भी कफ्र्यू जारी रहा। वहीं जिले के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन है, लेकिन हालात कफ्र्यू जैसे ही देखे गए। सडक़ें सूनी व बाजारों में दुकानों पर ताले लटके रहे। जिला मुख्यालय के 22 वार्डों में 3 अप्रेल से कफ्र्यू लगा रखा है ओर शेष वार्डों में लॉकडाउन भी कफ्र्यू की तर्ज पर ही लगा हुआ है। बिना काम आने वाले वाहन चालकों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ हैऔर सडक़ें सूनी पड़ी है। जब से लॉकडाउन हुआ है, तभी से रौनक गायब है। दुकानें नहीं खुलने से लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

263 की रिपोर्ट लम्बित



दौसा जिले में रविवार को भी राहतभर दिन रहा। 22 अप्रेल को जिला अस्पताल के एक लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चार दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आने से प्रशासन की चिंता भी कम हुई है। हालांकि अभी 263 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पेंडिंग है। कोराना वायरस संक्रमितों की संख्या 1 हजार 754 पर पहुंच गई है। वहीं रविवार शाम तक 1474 संदिग्धों की रिपोर्ट मिली। उल्लेखनीय है कि जिले में 20 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, इनमें से 7 मरीज नेगेटिव भी हो चुके हैं। दो मरीजों को तो 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रखा गया है।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ. श्रीप्रकाश मीना ने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीमों ने रविवार को जिले के 10 हजार 215 घरों के 53 हजार 118 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली। जिले में अब तक 4 लाख 25 हजार 344 परिवारों के 17 लाख 82 हजार 943 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

इनकी रिपोर्ट का इंतजार

जिले में चार दिन से कोईभी संदिग्ध मरीज पॉजीटिव नहीं मिलने से चिकित्सा विभाग में राहत है। हालांकि अभी तक लैब टैक्नीशियन के परिवार, छारेड़ा से भेजे गए आठ जनों के सैम्पलों की रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं खेड़ली से दिल्ली पुलिस के जवान के परिजनों के सैम्पल रविवार को लिए गए हैं।

