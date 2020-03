दौसा में आटा 30 व दाल मिलेगी 60 रुपए किलो

Corona: Dausa will get 30 rupees and pulses 60 rupees per kg: जिला प्रशासन ने तय किए भाव

दौसा. प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान जिलों में स्थापित आटा मिल चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल द्वारा उत्पादित आटा जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यह उचित दर सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी की ओर से निर्धारित की जाएगी।

जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि आटा मिल चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल के संचालकों द्वारा निर्धारित की गई दर 30 रुपए प्रति किलों है तथा दरों पर विक्रय किए जाने का बंध पत्र भी लिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि आटे के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं को अन्य घटिया सामग्री में अपमिश्रित नहीं किया जाए। उन्होंने विभाग की ओर से जारी निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करवाए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में भारतीय खाद्य निगम से कोई भी क्रेता जिला कलक्टर की अनुशंसा पर निगम द्वारा निर्धारित 23 रुपए प्रति किग्रा या इसके आसपास की दर पर गेहूं प्राप्त कर सकता है।



जिला रसद अधिकारी हितेशकुमार मीना ने बताया कि जिला कलक्टर के आदेशों की अनुपालना में जिले के सभी व्यापारियों को सूचित किया गया है कि दौसा खुदरा विक्रेता संघ लि. दौसा द्वारा सामग्री बेचने का मूल्य निर्धारित किया गया है। इसमें आटा 30 रुपए प्रतिकिलो, तेल 105 रुपए प्रतिकिलो, नमक 10 रुपए, चीनी 40 रुपए, चावल 40 रुपए ,मूंग छिलका 105रुपए ,मूंग मोगर 115 रुपए, चना दाल 6 0 रुपए , मिर्ची 200 रुपए ,हल्दी 170 रुपए तथा धनिया 170 रुपए प्रतिकिलों की दर से बेचने की दर निर्धारित की गई है।

लाकडाउन के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने या जांच के दौरान अधिक राशि लेते पाए जाने पर संबंधि व्यापारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाही की जायेगी।

श्रमिकों को भोजन और आश्रय देने के निर्देश



दौसा. देश के गृह सचिव ने 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान खेतीहर मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भोजन और आश्रय सहित पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने प्राप्त निर्देेशों के अनुशरण में अप्रवासी मजूदर जो उत्तरप्रदेश राज्य की तरफ जा रहे हंै ,उन अप्रवासी मजदूरों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा राजस्थान राज्य की सीमा के अन्दर गंतव्य के निकटतम स्थान तक पहुंचाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी दौसा को प्रभारी अधिकारी बनाया है।

उन्होंने बताया कि जिला दौसा की सीमा से होकर उत्तरप्रदेश राज्य की तरफ जा रहे अप्रवासी मजदूरों तथा अप्रवासी मजदूर जो जिला दौसा के मूल निवासी है को जिले की सीमा में प्रवेश करते समय स्क्रीनिंग/मेडीकल जांच करवाया जाना आवश्यक है, साथ ही अपने गतंव्य स्थान पर पहुंचने पर अप्रवासी मजदूरों को 14 दिन तक होम आइसोलेटेड रहने के भी निर्देश दिए हैं।

