कोरोना महामारी: जरुरतमंदों को भोजन कराने में जुटे लोग

Corona epidemic: people working to provide food to the needy: युवाओं की टीम ने की नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था

दौसा. कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर व पैदल अपने गांव जा रहे लोगों को भोजन कराने के लिए जिलेभर में जगह-जगह समाजसेवियों ने इंतजाम किए हैं। दौसा शहर में भी युवाओं की टीम ने नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था 4 स्थानों पर नि:शुल्क की है। पंजाब हरियाणा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तिवाड़ी रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन के सामने, एमएस डायग्नोस्टिक सेंटर सैंथल मोड़ व कृष्णा रेस्टोरेंट सोमनाथ चौराहे पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। खैरवाल मोड़ व कलक्ट्रेट चौराहे पर भोजन के पैकेट वितरित किए।

इस कार्य में राजेश एडवोकेट, सीताराम शर्मा, रामकेश मीणा, बिल्लू शर्मा, डॉ. शिव शर्मा, डॉ. मुकेश शर्मा, पार्षद केदार शर्मा, बबली शर्मा, महेंद्र उपाध्याय, गोविंद गुप्ता, रितेश पारीक, राजकुमार तिवारी, जितेंद्र तिवारी, रामजी लाल मीणा, संतोष कंवर आदि ने सहयोग किया।

इसी तरह विधायक मुरारीलाल मीणा की ओर से शनिवार को लगातार चौथे दिन भी खाने के पैकेट व फल वितरण किया गया। राजेश पायलट पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर के बाहर कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था में जुटे हैं। इस दौरान कांग्रेस मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना, कैलाश विजय, राजेश सैनी, विश्राम कालोता, अशोक सिकराय, भरतलाल सूरजपुरा, राजेंद्र तिवारी आदि ने सहयोग किया।

संत सुंदरदास स्मारक समिति ने दिया 51 हजार की सहायता

दौसा. श्रीसंत सुंदरदास खण्डेलवाल वैश्य स्मारक समिति दौसा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न हालात में राष्ट्र व समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी को 51 हजार रुपए का सहायता चेक प्रदान किया। इस दौरान समिति के मुख्य परामर्शदाता डॉ. ओ.पी.गुप्ता, अध्यक्ष बनवारीलाल बड़ाया, उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण रावत, कोषाध्यक्ष संतोष धौंकरिया व गिर्राजप्रसाद तमोलिया मौजूद थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीणा ने खाद्य सामग्री के किट भी उपलब्ध कराने को कहा। इस पर समिति ने अधिकतम सहयोग का भरोसा दिया।

गुप्तेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने दिया 51 हजार का चेक

दौसा. गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी को 51 हजार का चेक प्रदान किया। मंत्री अभिनंदन गुप्ता व उप मंत्री एडवोकेट दिनेश जोशी ने सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान गिरदावर लक्ष्मीकांत कट्टा भी मौजूद थे। ट्रस्ट अध्यक्ष नवल सर्राफ, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश खण्डेलवाल आदि ने कोरोना एडवाइजरी का पालन करने पर बल दिया।

