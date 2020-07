कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम: मास्क नहीं पहनना पड़ा भारी

बांदीकुई. कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम को लेकर रविवार को पुलिस ने सशस्त्र जवानों के साथ शहर में गश्त की। बिना मास्क पहने नजर आए व्यापारी व ग्राहकों पर जुर्माना किया गया। वहीं दुपहिया वाहन चालकों के मास्क नहीं पहने पाए जाने पर कार्रवाई की गई। Corona global epidemic prevention: heavy masks not worn

थाना प्रभारी राजेन्द्रकुमार मीना ने बताया कि सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे शहर के सिंकदरा रोड से अभियान की शुरुआत कर आगरा फाटक, माधोगंज मण्डी, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बसवा रोड पर टीम पहुंची। जहां 17 व्यापारी व ग्राहकों पर जुर्माना किया गया।

उपनिरीक्षक बाबूलाल ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने एवं हाथों को बार-बार साबुन से धोने एवं खांसी-जुकाम एवं बीमार होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने को लेकर जागरूक किया गया। गौरतलब है कि गत एक पखवाड़े में शहर में करीब 10 लोग कोरोना पॉजीटिव आए हैं।

इनमें आधा दर्जन व्यापारी माधोगंज मण्डी परिसर व आस-पास के हैं। इसके चलते पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है।

घर-घर जाकर स्वास्थ्य मित्र करेंगे जागरूक

लोगों को बीमारियों से बचाव की देंगे जानकारी

लवाण. कस्बे में घर-घर जाकर स्वास्थ्य मित्र अब ग्रामीणों को महामारी व अन्य बीमारियों से के बचने के लिए जागरूक करेंगे। लवाण सीएचसी में 23 राजस्व गांव आते हैं। जिनमें 26 स्वास्थ्य कर्मियों का चयन हुआ है।

इसमें 13 महिला व 13 ही पुरुष शामिल हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉ. बनवारीलाल मीणा ने बताया कि स्वास्थ्य मित्र कोविड-19 के बारे में जानकारी व बचाव के बारे में ग्रामीणों को घर-घर जाकर जानकारी देंगे।

महिला स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच एवं टीकाकरण कराने व सेहत के बारे में जानकारी घर-घर जाकर देंगी। जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में लोगो को जागरूक करने का काम भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य मित्र ग्रामीणों को जागरूक कर रजिस्टर में परिवार के हस्ताक्षर भी करवाएंगे। शराब एवं नशा के बारे में जागरूक कर छोडऩे की सलाह भी देंगे। Health friends will be aware from house to house