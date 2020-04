दौसा में कोरोना के दो नए पॉजीटिव मिले, अब तक हुए तीन केस

दौसा. Corona got two new positives in Dausa, three cases so farजिले में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए 4 मार्च को भेजे गए 31 जनों के सैम्पलों में से रविवार को 2 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही जिलेभर में हड़कम्प मच गया है। जिन दोनों के कोरोनो पॉजिटिव आया है, वे दोनों दौसा के नागौरी पुलिया पर एक होटल में ठहरने वाले जमातियों के सम्पर्क में थे।



जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे ही चिकित्सा अधिकारियों के पास इन दो जनों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट की जांच पॉजिटिव की सूचना आते ही जिले में हड़कम्प मच गया। कोरोना पीडि़त एक जना नागौरी मोहल्ले का और दूसरा बाडिय़ान मोहल्ले का निवासी है। इनमें से एक युवा तो एक बुजुर्ग है। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर इन दोनों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से एम्बुलेंस से जयपुर भिजवा दिया है। पहले तो इन लोगों ने जयपुर जाने के लिए आनाकानी की, लेकिन बाद में पुलिस के वहां पहुंचने पर दोनों को समझाकर जयपुर भिजवा दिया है।



उल्लेखनीय है कि दौसा जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजीटिव 3 जने हो गए हैं। इनमें से एक जने की रिपोर्ट 2 अप्रेल को आ गई थी। यह दिल्ली की तबलीगी जमात से आया था और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का रहने वाला है।

6-6 परिजनों के लिए सैम्पल

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने दोनों कोरोना पॉजिटिव के 6-6 परिजनों को जिला अस्पताल भिजवाया है। उनके सैम्पल भी लिए गए हैं। इनके सम्पर्क में आए अन्य लोगों से भी सम्पर्क किया जा रहा है।

मोहल्ले के लोगों में चिंता

जिले में कोरोना पॉजीटिव के तीन केस सामने आने से अब लोग घबरा रहे हंै। खासकर वे लोग जिन मोहल्लोंं के हैं, वहां तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। उनके सम्पर्क में आए लोगों की भी चिंंता बढ़ गई है।

अब और जागरूक हुए

दौसा जिले में तीन केस कॉरोना पॉजिटिव आते ही लोगों में हड़कम्प तो मच ही गया, लेकिन लोगों में जागरुकता भी आ गई है। लोग अब सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना कर रहे हैं। लोग अब खड़े रहते व बैठते वक्त एक से दो मीटर की दूरी से बात करते हैं। सेनेटाइजर व अन्य साधनों का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं।

फैक्ट फाइल

कोरोना संदिग्ध- 161

पॉजिटिव - 3

कोरोना के नेगेटिव - 158