दौसा शहर में फिर बढ़ता कोरोना संक्रमण, चार नए केस मिले

स्वास्थ्य विभाग के लिपिक का परिवार आया चपेट में

दौसा. जिला मुख्यालय पर एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। शुक्रवार को शहर में 4 नए मामले सामने आए तथा 1 मामला सिकराय के लीखली गांव में मिला। दौसा शहर के चारों कोरोना संक्रमित स्थानीय व्यक्ति हैं। संभवत: एक-दूसरे के सम्पर्क में आने से कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। इनमें से एक ही परिवार के तीन व्यक्ति पीडि़त हैं तो एक महिला निजी नेत्र चिकित्सालय की कर्मचारी है। गौरतलब है कि दौसा ब्लॉक में 54 कोरोना पीडि़त मिल चुके हैं। इनमें से शहर के करीब 20 मामले हैं। इस माह ही एक दर्जन मामले सामने आ गए।

उप जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ लिपिक, पत्नी व बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिपिक का पुत्र फरीदाबाद में नर्सिंगकर्मी है। वह 13 जून को यहां आया तथा 21 जून को चला गया। फरीदाबाद में 23 जून को वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस पर यहां परिजनों को क्वारंटीन कर जांच की गई। अब रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद तीनों पीडि़तों को होम आइसोलेश में रखा गया है। घर पर अलग-अलग कमरे में रखकर कोविड वार्ड की टीम की निगरानी में उपचार किया जाएगा। वरिष्ठ लिपिक के सम्पर्क में आए सीएमएचओ ऑफिस के 12 कार्मिकों के भी सैम्पल लेकर क्वारंटीन किया गया है।



इसी तरह सूर्य मंदिर के समीप जोशी कॉलोनी निवासी महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला एक निजी नेत्र चिकित्सालय में कार्य करती है। गत दिनों गांधी तिराहे पर एक बुजुर्ग कोरोना पीडि़त नेत्र उपचार के लिए चिकित्सालय गया था। वृद्ध के पॉजिटिव निकलने के बाद चिकित्सालय के स्टाफ का भी सैम्पल लिया गया। अब रिपोर्ट में महिला कर्मचारी पॉजिटिव पाई गई है। महिला के सम्पर्क में आए 5 जनों के सैम्पल लिए गए हैं।



जिले में अब 128 केस

जिले में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 128 हो गई है। वहीं जयपुर जांच के लिए 9 हजार 915 कोरोना संदिग्धों के सैम्पल भेजे जा चुके हैं। शुक्रवार शाम तक 142 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने अब तक 36 हजार 839 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। वहीं 35 हजार 621 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 1 हजार 215 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग की टीमों ने 5 हजार 328 घरों के 36 हजार 895 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है। शुक्रवार को करीब 77 सैम्पल लिए गए।



इधर, जिला अस्पताल के कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शुक्रवार को 5 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इनमें रूपपुरा लालसोट व सिकराय का 1-1 तथा बनियाना के 3 जने हैं। वहीं जोशी कॉलोनी दौसा व लीखली के एक-एक पीडि़त को भर्ती किया गया। व्यास कॉलोनी के तीन मरीजों का होम आइसोलेश में उपचार शुरू किया। इस तरह कोविड वार्ड में 10 जने भर्ती हैं तथा 3 जनों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। 1 मरीज महुवा में भर्ती है।

जीरो मोबिलिटी लागू

कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने ग्राम खेड़ली में स्थित पोसवाल की ढाणी तहसील दौसा में जीरो मोबिलिटी कफ्र्यू लगाया है। वहीं ढाणी ब्राह्मणान देवनवाड़ा क्षेत्र से जीरो मोबिलिटी हटाई है।

