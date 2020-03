कल दौसा जिले में रहेगा 'जनता कर्फ्यू'

Corona: Janata curfew will be held in Dausa district tomorrow: मेडिकल की दुकानों के अलावा कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी।

दौसा. कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे निपटने के लिए रविवार को जिलेभर में जनता कफ्र्र्यू रहेगा। दौसा उपखण्ड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने बताया कि मेडिकल की दुकानों के अलावा सभी कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी।

पुलिस चाक-चौबंद, लोग घरों से नहीं निकले



कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से लगे लॉकडाउन में जिलेभर की पुलिस चाक-चौबंद है। सड़कों पर लोग कम पुलिस अधिक नजर आ रही है। जिधर देखो, उधर पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं। हर सड़क व चौराहे पर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को भी जिले में बाजार बंद रहे, बस आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली।

जिला मुख्यालय के गांधी तिराहा, लालसोट रोड, आगरा रोड, जयपुर रोड सहित सभी गलियों के नाकों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना ने गश्त की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान व पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र भी हाइवे पर गश्त करते नजर आए। अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीणा भी स्थिति का जायजा लेते रहे। सभी अधिकारी जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी को पल-पल की रिपोर्ट कर रहे हैं।



वाहनों का चालान

लॉकडाउन के बाद भी जो लोग वाहन लेकर बिना काम घूम रहे हैं, पुलिस उन पर सख्ती बरत रही है। कोतवाली थाना प्रभारी के निर्देश पर जगह-जगह थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। यातायात पुलिस प्रभारी नेतराम ने बताया कि ४३ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें २५ वाहनों को जब्त किया और १८ वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है।



रोडवेज व निजी बसों को लगाया

दौसा. लॉकडाउन के कारण जयपुर से उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्यप्रदेश की ओर जा रहेे पैदल राहगीरों को जिले की सीमा पार कराने के लिए शनिवार को रोडवेज बसों को लगाया गया। सूत्रों के अनुसार करीब १० रोडवेज बस व कई निजी बसों को इस काम में लगाया गया । इनमें चिकित्सा विभाग की टीम राहगीरों की जांच कर बसों में सवारियों को बैठाया गया था।

